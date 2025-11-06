BUMP OF CHICKEN、東京ドーム公演の映像作品より「車輪の唄」ライブ映像をプレミア公開へ 限定盤パッケージ展開図も公開に
BUMP OF CHICKENが12月10日にリリースするライブ映像作品『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME』のTOY'S STORE限定盤に収録される楽曲「車輪の唄」のライブ映像が、7日午後9時よりYouTubeにてプレミア公開されることが決定した。
【画像】ファン必見！TOY'S STORE限定盤 展開図
同作は、10枚目のフルアルバム『Iris』を携えた全国ツアー『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous』のファイナルとして行われた東京ドーム公演（Day2）の模様を、映像およびライブCDとして完全収録。TOY'S STORE限定盤には、同ツアーでバンドキャリア史上初となったホール公演の中から金沢歌劇座公演（Day1）の模様も収録。今回公開された展開図では、同作品にパッケージされる各アイテムの詳細を確認することができる
さらに、同日にはNew Single『I』もリリース。こちらはアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のエンディングテーマで、TOY'S STORE限定盤にはノンクレジットED映像を収めたBlu-rayや描き下ろしグッズが同梱される。
なお、同映像作品およびシングル『I』全形態の初回封入特典として、2026年秋に開催されるアリーナツアーのチケット最速先行抽選用シリアルナンバーが封入される。詳細は後日発表予定。
