吉井和哉、新曲「甘い吐息を震わせて」MVのBEHIND THE SCENES公開 ダンスチームとの初共演の舞台裏も
吉井和哉の新曲「甘い吐息を震わせて」のミュージックビデオ撮影の舞台裏を収めたBEHIND THE SCENES映像が、YouTubeで公開された。
【動画】ダンスチームと初の共演！吉井和哉、新曲「甘い吐息を震わせて」ミュージックビデオ
同曲は、日本テレビ系火曜プラチナイト ドラマDEEP『そこから先は地獄』（毎週火曜 深0：24）の主題歌として起用されており、吉井にとって約4年ぶりの新曲として10月8日にデジタルリリースされた。ミュージックビデオ本編は11月4日に公開され、吉井とダンスチーム・パワーパフボーイズ（AO、KAN、naoto）との初共演による2分割画面の演出が話題を集めている。
今回のBEHIND THE SCENESでは、撮影現場でのパワーパフボーイズや竹内スグル監督とのやりとりを中心に、吉井の表情や作品制作の裏側が記録されており、映像ディレクターはKai Mizuno氏が務めている。
さらに、吉井の公式YouTubeチャンネルでは、これまでのライブ映像から“珠玉の一曲”をセレクトしたライブアーカイブ企画が展開中。毎週金曜に1曲ずつ公開される全9週の企画で、先週公開された「BEAUTIFUL」（『TOUR 2006 THANK YOU YOSHII KAZUYA』）に続き、11月7日には『GENIUS INDIAN TOUR 2007』から「シュレッダー」が公開予定となっている。いずれも1週間限定の公開となる。
