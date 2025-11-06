CANDYTUNE、「倍倍FIGHT!」大バズりで変化 特需も倍倍に？「街で女子高生が…」「グリーン車に…」
7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（福山梨乃、宮野静、小川奈々子、桐原美月、村川緋杏、立花琴未、南なつ）が6日、東京スカイツリータウン4階スカイアリーナで行われた『東京スカイツリータウン ドリームクリスマス2025 イルミネーション』点灯セレモニーに登場。イベント後の囲み取材で、「倍倍FIGHT!」の大ヒットによる変化を明かした。
CANDY TUNE、「倍倍FIGHT!」大バズりの1年を振り返る “紅白歌合戦”初出場に意欲「予定空けてます！」 『東京スカイツリータウン ドリームクリスマス2025』イルミネーション点灯セレモニー
CANDY TUNEは、「倍倍FIGHT!」がTikTok 音楽チャート10週連続1位を獲得、総再生回数38億回のヒット。大ブレイクによる変化を聞かれると、村川は「街を歩いていて、女子高生が『倍倍FIGHT!』を踊りながら歩いていて…」と興奮気味に明かし、「『私ですけど!?』って」と内心驚きと喜びに胸を踊らせながらとなりを歩いていたと告白。「多くの人が知ってくれているんだなと」と声を弾ませた。
また、村川は「グリーン車に初めて乗りました！」とも明かした。「グリーン車って背もたれがより倒れるから、限界まで倒したり、おしぼりももらえて、売れるってこういうことなんだって」とうれしそうに話すと、立花が「ある日を境にグリーン車（のチケット）をいただけるようになって…」とにんまり。ある日というのは「10月です！」とし、続けて村川が「ツアーが始まってから」と説明。ごく最近の変化を大喜びで報告した。
今年、東京スカイツリーのクリスマス特別ライティングのデザインが開業以来初めてリニューアル。トップの星とカラフルなオーナメントが輝くツリーをイメージした「オーナメントツリー」、トップにレッドとゴールドのリボンが飾られたきらびやかなツリーをイメージした「エレガントツリー」、真っ赤な服と白いポンポンつきの帽子がトレードマークのサンタクロースをイメージした「サンタクロース」の3種類が移り変わる演出となった。
イルミネーションは、12月25日まで実施される。
