日本維新の会・吉村洋文代表（大阪府知事）が６日、カンテレ「ｎｅｗｓランナー」（関西ローカル）に出演した。

番組では日本維新の会・藤田文武共同代表の公金環流報道について伝えた。４日に行われた藤田氏の会見で、質疑応答での態度が波紋を呼んだことについて、大阪維新の会の中堅市議や重鎮府議からの批判の声が伝えらえると「会見の仕方というか、受け答えを含めての評価だと思う。藤田さんからすると本当に信頼のおける秘書であり、かつ仕事も自分が議員になる前からずっと真面目にやってきた会社で的確に適正な価格でこういった仕事を受ける会社があってやっていると。税金還流とか、藤田さんに利益が出るわけでもないんだけど、それを何か絶対悪みたいなことで腹立たしい思いで会見に出てるところがある」と話した。

発言内容が問題なのではと問われると「言い方はいろいろ、やり方はあったと思う。藤田さんの性格のところもあるんですよ。藤田さんは一直線な人。良くも悪くも一直線な人。自分は本当に真実をちゃんと資金規正法にのせて、そして実態のある取引であり、それは問題ではない適正な実態なものやったにも関わらず、この会見で、取材方法も含めてそれに対してちょっとカチンときたこともあると思う」と説明した。