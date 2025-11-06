歌手の山内惠介が６日、東京・丸の内の東京国際フォーラムＡホールで５大都市コンサートのファイナルを迎えた。

デビュー２５周年の集大成になるツアーで、最新曲の「北の断崖」や、福岡の高校の先輩にあたる椎名林檎から楽曲提供を受けた「闇にご用心」など２６曲を披露。「デビュー当時より人の話を聞くようになりました」と成長ポイントを語りつつ「四半世紀の時の流れ、地震やコロナなどいろんなことを乗り越えながらいい形でこの日を迎えられているのはひとしお」と語った。

第１部のクライマックスで披露された「闇にご用心」のステージでは、振り付けのＡｙａ Ｓａｔｏ率いる「ＭＯＮＳＴＲＯ」が出演。斬新なアレンジが話題の同曲のディレクションは椎名自らつけたもので「リクエストいただいた表現することに命をかけて、それは一種の戦いです。学校の先輩に言われたことで『できません』はない（笑）。『山内さんは千両役者だから』とほめることもお上手で。１７歳、高校３年でデビューした僕が林檎さんとの出会いで初心を思い出すのは不思議なものです」としみじみ振り返った。

昨年は「紅の蝶」が自身初の日本レコード大賞優秀作品賞、ＮＨＫ紅白歌合戦１０年連続出場と充実のしめくくりとなった。メモリアルイヤーの年末に向けての意気込みを問われると「２５周年にふさわしい結果を出したい」と意欲。「少しでもいい歌が歌える、少しでもいい芸をお見せできるということが一番大事なこと。結果が来てくれると信じて、１ステージ１ステージをしっかり丁寧に歌っていきたい」と語った。