元阪神タイガース外野手で２０２３年に脳腫瘍のため死去した横田慎太郎さんの人生の軌跡を描いた映画「栄光のバックホーム」（協力・スポーツ報知ほか）の完成披露試写会が６日、大阪・梅田の「ＴＯＨＯシネマズ梅田」で開催され、阪神元監督の金本知憲氏が登壇。監督１年目だった１６年に慎太郎さんを開幕スタメンに抜てきし、脳腫瘍の症状が発症した翌年からは物心両面で支えた恩師は「僕のかわいい教え子、横田慎太郎の映画をつくっていただきありがとうございます」と深謝した。

ダブル主演は慎太郎さん役の松谷鷹也と、母・まなみさん役の鈴木京香。会場の最後方「Ｔ２４」席はタイガースのＴと慎太郎さんが支配下登録選手時代に背負った背番号２４にちなんで“欠番”となり、劇中で松谷が身につけた慎太郎さんのユニホームが飾られていた。

元巨人投手・松谷竜二郎氏を父に持つ松谷は、映画化の企画が持ち上がったおよそ４年前から慎太郎さんとリモートで話をし、療養していた鹿児島県のホスピスに駆けつけ、さらには告別式にも参列したという。「この４年間、ずっと慎太郎さんと一緒にいるような感じで過ごしてました」と涙した。そして「『いろんな人に助けていただいた。これからは助けていただいた方の力になりたいです』と真っすぐな瞳で僕に言ってくださったのが一番印象的です」と振り返った。

鈴木も「楽しんでご覧ください」と呼びかけた。そして「慎太郎さんのようにひとつのことに一生懸命打ち込んでいる方たちの背中を押してくれる、出演者全員が誇れる映画になったと思っております。『栄光の架け橋』（慎太郎さんの登場曲）が流れるエンドロールが流れる最後の最後まで、じっくり皆さんに画面をいただきたいと思います。実際の慎太郎さんの笑顔も見れると思います」と言葉を紡いだ。

監督の秋山純氏の明かしたエピソードも感動を呼んだ。

「奇跡のバックホームのシーン。ＣＧも何も使ってません。本当に投げて本当に打って本当に走って本当に刺してます。しかも（中堅手の慎太郎さんを演じた松谷は）前に出てます。モノマネをしてません。目が不自由だった慎太郎さんのあの時の気持ちを（松谷）鷹也が４年間かけて寄り添って、あのセンター前ヒットを（守備位置から）前に出て捕って投げました。（作中で）アウトになったら、みんなで『横田！』って心の中で言ってほしい。拍手してほしい、心で。最後（エンドロールで）ゆずさんの『栄光の架け橋』がかかったら、優勝した時みたいにみんなで歌ってくれたらうれしいと思います。映画館だけど、きっと許してくれるんじゃないかと思います」

他の登壇者は、脚本の中井由梨子氏、父・真之さん役の高橋克典、金本監督役の加藤雅也。