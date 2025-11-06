歌手でタレントのあのが６日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン２時間ＳＰ」（木曜・この日は午後７時）に出演。「グルメチキンレース２６・ゴチになります！」に挑んだ。

「東京ディズニーリゾートでゴチ２時間スペシャル」と題してディズニー・アンバサダーホテル内のカリフォルニア料理レストラン「ＥＭＰＩＲＥ ＧＲＩＬＬ」で１人２万５０００円の設定金額で競った今回。あのはパリ五輪レスリング金メダルリストの鏡優翔をとともにゲストチャレンジャーとして出演。

「金目鯛の海藻蒸しと赤座海老のラヴィオリ」を食べながら進行役の羽鳥慎一アナウンサーに「最近、ハマってるものは？」と聞かれると「カプセルトイ」と即答。「仕事の合間に１、２時間でバーッと走って、ガチャ、ガチャ、ガチャガチャって」と続けたところで「どんなのが好きなんですか？」と聞かれると「好きなのない」と口に。

「好きなのはないけど、とにかくやりたくて。無心でいっぱい、いっぱい回してます」と答えると「２、３時間で何万円も回す」と続け、共演者を「カプセルトイで何万円も？」と驚かせていた。