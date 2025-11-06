ゆきぽよ「何年も使ってる」お気に入りの信頼チークを紹介！

ゆきぽよこと木村有希さんが、自身のYoutubeチャンネルに『2025年トレンドカラー モカムースメイクに挑戦 【ゆきぽよTV！】』を投稿。“モカムースメイク”を披露する中で、愛用品も教えてくれました！

■チーク

動画内で登場したのはこちら！

M·A·C/ミネラライズ ブラッシュ ユーモアミー 税込4,950円（公式サイト）

付け心地軽く、ナチュラルな発色で重ねてつけても馴染むというチーク！木村さんが愛用のカラーはオレンジやピンクも感じるヌード系ベージュカラー。

木村さんはこちらを「これももうお気に入りで」とコメントし、愛着のあるアイテムだと紹介。

続けて「何年も使ってるわ」と長い間愛用する信頼アイテムの様子も覗かせていました！

木村さんは、こちらを大きなブラシに取り、頬の高い位置から斜め上に塗るように塗布して仕上げていました！

■動画もチェック

動画内ではその他の愛用品も紹介しながら、メイクを披露！ぜひチェックしてみてくださいね。