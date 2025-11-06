あるわんことの出会いを紹介した投稿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3万4000回再生を突破し、「運命の出会いだね」「感動して泣いた」「残り物には福がある！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：５ヶ月間売れなかった犬→様子を見に行くうちに『家族にしたい』と思い始めて…『素敵すぎる結末』】

５ヶ月間売れなかった犬

TikTokアカウント「yamadasanchinopome」の投稿主さんの家には、ポメラニアンの『ぽん太』ちゃんが暮らしています。家族そろってポメラニアン好きとのことで、あるときペットショップで出会ったポメラニアンに興味を惹かれたといいます。

そのわんこは、他の子犬たちよりもずっと大きな体をしていました。どうやら5ヶ月間も家族が決まらないらしく、かわいい盛りを過ぎてしまったようです。子犬を希望していたご家族は、初対面の時点では引き取ろうとは思っていなかったとか。

家族の一員にしたい…

しかし、ペットショップに行くたびに、いつまでも売れないその子が気になってしまったといいます。日ごとに大きくなるわんこの姿は、ご家族の胸を苦しくさせたのでした。家族で話し合った結果、ちょっぴり大きいけれど家に迎えることに決まったそうです。

その直前、わんこが病気で10日間の隔離が必要となってしまうアクシデントがあり、家族としてお見舞いに行けないことに寂しさを覚えたとか。投稿主さんも「この子を幸せにしたい」との思いが強くなったといいます。

無事退院したわんこは、『ポンズ』ちゃんという名前に決まりました。

素敵な結末に涙が止まらない

ポンズちゃんは5ヶ月間お散歩に行っていなかったため、ケージ以外の環境に慣れるのには時間がかかったそう。

一方、元気いっぱいなポンズちゃんにちょっぴり圧倒されていたぽん太ちゃん。初めこそ距離感を掴めないときもあったものの、2匹はすぐに仲良くなったそうです。そして現在は、まるで本当の兄弟のように仲睦まじい姿を見せてくれるように…。

長い期間をケージの中だけで過ごしてきたポンズちゃんも、今はのびのびと暮らしています。新しい犬生を始められたのも、ご家族との出会いがあったからこそでしょうね！

この投稿には「あなた方に会えて幸せですね」「素敵なご家族の一員になれて良かった」「とっても賑やかな家族になれそう」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「yamadasanchinopome」には、2匹の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「yamadasanchinopome」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。