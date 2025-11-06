新しく家族に加わった赤ちゃん柴犬。5匹の先輩柴犬たちの歓迎シーンは圧迫面接さながら…！？可愛さが大渋滞する光景は反響を集め、投稿は14.3万回再生を突破。「みんな興味津々！」「黒柴まみれｗ」「スゴイ圧(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃん柴犬を飼った結果→5匹の先輩柴犬たちが…もはや圧迫面接？クセが強い『熱烈大歓迎』】

柴犬の赤ちゃんを5匹の先輩わんこが大歓迎！

Instagramアカウント「mamechiyo0416」に投稿されたのは、先住犬たちと赤ちゃんわんこが顔合わせをした一コマ。サークルの中にいる黒柴の赤ちゃん「かぜちよ」くんめがけて突進する黒柴犬たち。投稿主さんのお宅は、5匹の黒柴さんが暮らす大所帯なのです…！

サークルに顔をぶつけそうな勢いでご挨拶するわんこもいれば、少し距離をとりながらも興味深そうに観察するわんこもいるなど、5匹もいればリアクションもさまざま。

当のかぜちよくんは『なになに？』とでもいうように、キョロキョロ…。どこを見てもわんこだらけの状況に戸惑っていたそう。

もはや圧迫面接…！？

この状況に慣れてきたのか、ご挨拶をするように顔を前に出してクンクンにおいを嗅いでいたというかぜちよくん。

嬉しそうに尻尾を振りながらかぜちよくんのまわりを何度も行ったり来たり…。先輩わんこたちの熱烈歓迎は一向に終わらない模様。その光景はまるで圧迫面接さながらのスゴイ圧だったとか…！

中でも「あゆちよ」くんは立ち上がってサークルの上から覗き込むなど、かなり前のめりだったそう。わんこたちの心からの歓迎シーンは微笑ましい限りです。

幸せな柴まみれ♡

お家にきたばかりの小さな小さなかぜちよくん。投稿主さんはもちろん、頼もしい5匹の先輩わんこのおかげで新生活は楽しさであふれることでしょう。

たくさんの愛を注がれながらスクスクと成長するかぜちよくんから目が離せませんね。

5柴さんの熱烈大歓迎には「憧れの黒柴まみれ」「みんなの前のめり感がスゴイ(笑)」「みんな可愛い♡」などのコメントが寄せられています。柴犬パラダイスに癒された人が多いようですね。

かぜちよくんの成長を見守りたい方は、Instagramアカウント「mamechiyo0416」をチェックしてくださいね。柴まみれをぜひご堪能ください♪

写真・動画提供：Instagramアカウント「mamechiyo0416」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております