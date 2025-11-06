あまりにも対応の違う、パパとママのお出迎えのInstagramが話題を呼んでいます。投稿したのは、フレンチブルドッグのマチコちゃんと暮らす「Maru(マ チ コ)」さん。投稿から1.7万回以上再生され、「ツンデレかな？」「かわいいｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：ママのお出迎えは適当にすませる犬→パパが帰宅した結果…あまりにも切ない『あからさますぎる対応の違い』】

ママが帰宅すると…

登場するのは、フレンチブルドッグのマチコちゃん。とある日、マチコちゃんがお留守番をしていて、ママは急いで帰宅したんだそう。お留守番で寂しがっているだろうと、喜ぶマチコちゃんを思い浮かべながらドアを開けたといいます。

ママが帰宅したとき、マチコちゃんはベッドでくつろいでいたんだそう。ママを見ても、期待していたような反応はなく、じっと見つめるだけのマチコちゃん。ベッドから起き上がろうともしなかったといいます。

パパとママのリアクションの差

マチコちゃんは、面倒くさそうにベッドから起き上がり、ゆっくりとママの元へやって来ました。動きも遅く、歓迎している様子はあまり見られなかったとか…。なんだか表情も暗く見えますね。

せっかくお出迎えに来てくれたと思ったのも束の間、ママの元まで来ると、すぐにUターンして引き返してしまったんだそう。触れ合いもなく、意外な行動に「え…戻っちゃうの？」とショックを受けるママでした。

そのまま最後まで振り向かず

パパが帰宅したときには、テンションMAXで熱烈な歓迎をするマチコちゃんだとか。あまりにも違いすぎる対応に、ママはさらにショックを受けたといいます。マチコちゃんの中では、パパとママの順位がはっきりしているのかもしれません。

ママへの塩対応を貫いたマチコちゃんは、その後、ママを振り返りもせずにそのまま自分のベッドに戻ってしまったんだそう。まるで「何だ、ママか。パパはまだかな」と言っているかのようにも見えますね。ツンデレな対応に、ママも笑うしかなかったのでした。

この投稿には「かわいいです！」「うちも父のほうが犬に好かれます。何かオーラがあるのでしょうか？」「寂しかったんだよね。マチコはツンデレなはず」「何かで男性特有の匂いが犬好みとか読んだことがありますよ」「『何だ、ママか。パパはまだ』と思っていそうｗ」など、マチコちゃんのパパへの熱烈な歓迎と、ママへの塩対応のギャップに魅了された人が多く見受けられました。

投稿者であるMaru(マ チ コ)さんのInstagramでは、フレンチブルドッグのマチコちゃんの、ユニークで愛らしい日常の様子が投稿されています。マチコちゃんの今後のツンデレっぷりにも注目していきたいですね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「Maru(マ チ コ)」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。