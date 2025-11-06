【近畿の天気】７日（金）は立冬だけど秋日和　広く安定して晴れて傘の出番はなし　日なたは過ごしやすい陽気

１１月７日（金）の近畿地方は、絶好の洗濯日和。日中は過ごしやすい秋の陽気となりそうです。



大陸の高気圧が北から張り出し、日本付近を覆うでしょう。６日（木）はにわか雨の所もありましたが、金曜は全域で安定して晴れる見込みです。



日本海側では朝のうちまで雲が出やすく、しぐれる可能性もありますが、日中は日ざしがたっぷり届くでしょう。



二十四節気の「立冬」となり、暦の上では冬の始まりですが、気温は高めです。朝の最低気温は１０〜１５℃くらいで、多くの所で１０月中・下旬並みの気温となるでしょう。日中の最高気温は２０℃前後の所が多い見込みです。





沿岸部では北よりの風がやや強く吹きますが、日なたは過ごしやすく感じられそうです。木曜の午前に発生した台風２６号は、フィリピンの東にあって、発達しながら西進する見込みです。フィリピン付近まで進んだ後は、進路を北寄りに変えて、偏西風にのり日本に近づいてくるおそれがあります。来週にかけて台風情報にもお気を付けください。８日（土）にかけて日ざしが届きますが、９日（日）は広く雨が降るでしょう。午後は雨脚の強まるときがありそうです。来週は寒気が流れ込んで、朝の空気の冷たさが戻るでしょう。