◆米女子プロゴルフツアー ＴＯＴＯジャパンクラシック 第１日（６日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

日米通算７勝の岩井明愛（あきえ、ホンダ）、同９勝の岩井千怜（ちさと、ホンダ）の双子姉妹はともに５アンダー、６７をマークして首位と２打差の４位と好発進した。

姉の明愛は同学年の桑木志帆（大和ハウス工業）、埼玉栄高の先輩・菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）と同組でプレーし「雰囲気良く回れた」と笑顔。６、７番の連続バーディーなど、前半だけで５つ伸ばして上位を走った。１打差の４位で終えた前週のメイバンク選手権（マレーシア）に続いて好調をキープ。「全体的にいい感じ。（ショットは）振り切れてる方だと思います」と声を弾ませた。

妹の千怜は前半の２、３番と連続で伸ばし、５バーディー、ボギーなし。フェアウェーキープ率３５・７％とティーショットは苦戦したが、アイアンショットとパットが光り「ノーボギーだったので安定していた。ピンチはなかった」。本格参戦１年目の米ツアーで戦うために必要なスキルについて「気持ちを強く持つこと。終盤戦になって疲れている選手もいると思うので、気持ちは疲れないように明るくモチベーションを持って挑むことが大事」と自らに言い聞かせた。