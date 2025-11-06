Î©Àî»Ö¤é¤¯¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤òÂçÀä»¿¤â¡Ä¡È¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¡É¤ÎÃíÊ¸¡ÖÍß¤ò¸À¤¨¤Ð¡Ä¡×
¡¡Íî¸ì²È¡¦Î©Àî»Ö¤é¤¯¡Ê62¡Ë¤¬6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£11·î1Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê62¡Ë¤ÈÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê62¡Ë¤Ë¤è¤ëÆÈ¼«¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ë¡×½é²óÀ¸ÇÛ¿®¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯1·î¤Ë³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯10¥«·î¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¾¾ËÜ¡£°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¶âÈ±¤Ë¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÔÆâ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡¼!¡×¤ÈÂç´¿À¼¤¬¡£ÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤¤Çï¼ê¤Ë´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡Ö¾¾ËÜ¡¢Æ°¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎÂè°ìÀ¼¤Ç³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»Ö¤é¤¯¤Ï¡Ö¾¾¤Á¤ã¤ó¤Ï¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤Í¡¢¤¢¤Î´¶¤¸¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¡£·Ý¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾È¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤¬É¬¿Ü¾ò·ï¤Ç¤¹¤«¤é¡£¾È¤ì¤Î¤Ê¤¤·Ý¿Í¤Û¤ÉÌ¥ÎÏ¤Î¤Ê¤¤·Ý¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¾¾ËÜ¿Í»Ö¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡È¾È¤ì¤Î²ô¡É¤À¤Ê¡£¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¡¢°ì½Ö¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÍß¤ò¸À¤¨¤Ð¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö¤â¤Ã¤È¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¡£²ÎÉñ´ìºÂ¤È¤«¡¢ÉðÆ»´Û¤È¤«¡£²¿Àé¿Í¡¢²¿Ëü¿Í¡¢²¿½½Ëü¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡£²¿Ëü¿Í¤¬¤ï¡¼¤Ã¤È¡Ê¼è¤ê°Ï¤ó¤Ç¡Ë¤Í¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£