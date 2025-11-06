県内では昨夜からきょうにかけてもクマの出没が続いています。

砺波市で昨夜、AIカメラがクマの姿をとらえたほか、各地で足跡などの発見が相次いでいます。

林道を向こうの方へゆっくりと歩くクマ。きのう午後10時半ごろ砺波市庄川町 庄に設置されているAIカメラに映ったクマの姿です。



現場は庄川右岸の丘陵地と平野の境界付近です。山から下りてきたクマとみられます。

砺波市によるとクマは成獣とみられ、被害は確認されていませんが、市は周辺の住民に注意を呼びかけています。

一方、富山市大山地域の上滝で確認されたのが、こちらの足跡。

きのう午後、クマとみられる足跡があると住民から連絡があり、けさから市の職員などが調べたところ、道路と近くの畑で確認されました。



現場は上滝小学校から直線距離で300メートルの場所です。

◆近くに住む人

「こんな近いところで初めて（クマの足跡）見るので怖いです」



このほか、きょうは富山市八尾町や射水市、上市町などでもクマとみられる足跡やカキの木の枝が折れているなどの痕跡が見つかっています。

クマの出没情報がある地域では、外出する際には十分に気を付けるほか、住宅や納屋などの戸締りをしてください。



クマの出没のピークは例年11月末ごろまで続きます。警戒を続けてください。