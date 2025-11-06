「みちょぱ」ことモデルの池田美優さんが2025年11月5日にインスタグラムで、夫でモデルの大倉士門さんと米・ロサンゼルスとラスベガスに「誕生日旅行」に行ったことを報告した。投稿された写真に、「なんで二人ともそんな素敵なん」といった反響が寄せられている。

「とにかく盛りだくさんの旅で最高でした」

池田さんは「今回の誕生日旅行はロサンゼルスからのラスベガスへ連れて行ってもらいました〜」と報告。旅の様子の写真を10枚公開した。

2人ともロサンゼルスは初めてだったといい、「せっかくならって 日本で国際免許とってロス→ラスベガスを車で移動したり」もしたという。池田さんは「とにかく盛りだくさんの旅で最高でした」と振り返った。

ワールドシリーズ2連覇を果たしたロサンゼルス・ドジャースの本拠地・ドジャーススタジアムの看板の前で撮影した写真は、「ばりばり盛り上がってる最中だったけど行きたいところありすぎて観に行く時間なかったから記念に」と説明。

レストランでの大倉さんとのツーショット写真は、「人気のお店予約せず行ってみたら入れたちょとよさげなディナー」と説明した。

また、投稿には池田さんがサングラスをかけて車に乗っている写真も。借りた車について、「いきってオープンカー借りました」と明かしている。

この投稿には、「みちょぱ、可愛いし、どんな服も似合うのでステキです 旦那さまともいつもラブラブ」「なんで二人ともそんな素敵なん」「羨ましいし、みちょぱさんが綺麗過ぎます」「写真良すぎる！！仲良し可愛い」といったコメントが寄せられている。