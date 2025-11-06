「ignorance is bliss」の意味は？「ignorance」は「無知」という意味！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「ignorance is bliss」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「知らぬが仏」でした！
この表現は、知らないほうが幸せな場合もあることを意味します。
真実を知ることが逆にストレスになったり、不安を生んだりする状況でこの表現を使うことができますよ。
「He didn’t read the negative comments about him online because he believed ignorance was bliss. 」
（彼は自分に対する悪いコメントをネットで読まなかった。「知らぬが仏」だと思っていたから）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
