「ignorance is bliss」の意味は？「ignorance」は「無知」という意味！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「知らぬが仏」でした！

この表現は、知らないほうが幸せな場合もあることを意味します。

真実を知ることが逆にストレスになったり、不安を生んだりする状況でこの表現を使うことができますよ。

「He didn’t read the negative comments about him online because he believed ignorance was bliss. 」

（彼は自分に対する悪いコメントをネットで読まなかった。「知らぬが仏」だと思っていたから）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。