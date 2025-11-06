西鉄は6日、ドッグフードの開発と販売を始めると発表しました。新規事業のプロジェクトリーダーは愛犬の食物アレルギーに悩んでいた入社8年目の女性社員です。

6日午後、福岡市中央区の西鉄本社で開かれた記者会見の会場に現れたのは、2匹のワンちゃんです。



食べているのは西鉄が新規事業として開発したドッグフード、その名も「UFUFU FOOD（ウフフフード）」です。

プロジェクトのリーダーは、入社8年目の宮野奈々さん（30）です。



2年前、愛犬「哲」の食物アレルギーに悩んでいたことがきっかけで、社内の起業家を育成する制度を使ってアレルギーに対応したドッグフードの商品化を始めました。

■西鉄 新領域事業開発部・宮野奈々さん

「手作り品質でアレルギーに配慮している。国産の食材を使っていて、製造も人のものと全く同じ工程です。」



宮野さんは「西鉄がペット事業を行うことで、バスや電車など既存の事業を通してワンちゃんと人が暮らしやすい社会をつくりたい」と話していました。



「UFUFU FOOD」は22日から、福岡県内の西鉄ストアなど17店舗をはじめ、インターネットでも販売するということです。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年11月6日午後5時すぎ放送