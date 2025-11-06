今週は日テレ系「カラダWEEK」です。テーマは「“夢中”でカラダを幸せに！」。6日は、未来の医療に期待されている最先端技術について、「news every.」の桐谷美玲キャスターと直川貴博キャスターがお伝えします。

■動く“iPS心臓”…大きさは約3.5センチ

直川貴博キャスター

「日本テレビのゼロスタジオからお届けします！今日、たくさんの方がまさに夢中になっていました。それが『iPS心臓』です」

桐谷美玲キャスター

「大きさは3.5センチ程度なんですが、動いているのわかりますか？」

森圭介キャスター

「動いてる、動いてる」

桐谷キャスター

「ピクピクしていますよね、こちら今、期間限定で展示されているんです」

直川キャスター

「本当に人気でして、公開初日には、およそ770人の方が来場したということなんです。ちなみに、6日は夕方まで開場しているんですけれども、既に整理券の配布が終了しています。それくらい皆さん注目のiPSということなんですね」

■研究者に聞く…「iPS心臓」とは？

直川キャスター

「ここからは、iPS細胞を使った再生医療の研究をされていらっしゃいます、奥田雄一さんお話を伺います。よろしくお願いします」

iPS細胞を使った再生医療の研究 奥田雄一さん

「よろしくお願いします」

直川キャスター

「このiPS心臓、そもそもどういったものなのでしょうか?」

奥田雄一さん

「iPS細胞から作った心臓の細胞をもとに作成している、生きた立体型の心臓モデルになります」

桐谷キャスター

「本当に『生きた』という言葉通り、動いていますが、これはどうしてなんですか？」

奥田雄一さん

「iPS細胞っていうのは、体のいろんな細胞に分化することができます。そして、その細胞を使って人の心臓の細胞を作ってます。ですので、人の細胞と同じように、このように自律的に拍動することができる細胞となってます」

桐谷キャスター

「すごいですね」

直川キャスター

「未来を感じますよね」

■iPS細胞を使った「心筋シート」も展示

桐谷キャスター

「そして、もう一つ、気になるものがあるんですよ」

直川キャスター

「見ていただきたいのは、実用化まであと一歩のところにきている、そんな技術…iPS細胞を使った心筋シートなんです」

桐谷キャスター

「こちらも開いたり閉じたり、生き物のように動いていますけど、これはどういったものなんですか？」

奥田雄一さん

「こちらもですね、先ほど説明したように、人の心臓に近い細胞を使ってますので、自律的に拍動して、羽ばたいたようになっています」

「こちらの心筋シートは、心臓の機能が弱った心臓病の患者さんの心臓にこのシートを貼ることで、心臓の機能を回復させたり、改善させたりするサポートをすることを期待しております。現在、治験は終了しておりまして、厚生労働省の方に承認申請を行っております」

桐谷キャスター

「治験はもう終了されているんですね。こちら承認されれば、心臓移植を必要とされている方がドナーを待たなくても治療できる可能性がありますよね」

■万博で見られなかった人も東京で！一般公開は9日まで

鈴江奈々キャスター「本当にそうですよね。このiPS細胞を開発した山中伸弥教授にお話を伺った時も、“このiPS細胞が治療に役立つことを、とにかく願っている”とおっしゃっていましたが、奥田さんはじめ、本当にたくさんの方の研究者の英知が、まさに詰まってますよね」

直川キャスター

「その英知を見ようと、子どもたちがたくさん来ていました。『万博では見られなかった』っていう子も、『ここで、東京で見られてうれしい』なんて話をしていました」

「このiPS心臓の展示、次の日曜日（9日）まで、あと数日となっています」