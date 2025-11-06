【カラダWEEK】最先端技術！動く“iPS心臓”重症患者治療に期待 万博でも話題に 無料で一般公開中
今週は日テレ系「カラダWEEK」です。テーマは「“夢中”でカラダを幸せに！」。6日は、未来の医療に期待されている最先端技術について、「news every.」の桐谷美玲キャスターと直川貴博キャスターがお伝えします。
■動く“iPS心臓”…大きさは約3.5センチ
直川貴博キャスター
「日本テレビのゼロスタジオからお届けします！今日、たくさんの方がまさに夢中になっていました。それが『iPS心臓』です」
桐谷美玲キャスター
「大きさは3.5センチ程度なんですが、動いているのわかりますか？」
森圭介キャスター
「動いてる、動いてる」
桐谷キャスター
「ピクピクしていますよね、こちら今、期間限定で展示されているんです」
直川キャスター
「本当に人気でして、公開初日には、およそ770人の方が来場したということなんです。ちなみに、6日は夕方まで開場しているんですけれども、既に整理券の配布が終了しています。それくらい皆さん注目のiPSということなんですね」
■研究者に聞く…「iPS心臓」とは？
直川キャスター
「ここからは、iPS細胞を使った再生医療の研究をされていらっしゃいます、奥田雄一さんお話を伺います。よろしくお願いします」
iPS細胞を使った再生医療の研究 奥田雄一さん
「よろしくお願いします」
直川キャスター
「このiPS心臓、そもそもどういったものなのでしょうか?」
奥田雄一さん
「iPS細胞から作った心臓の細胞をもとに作成している、生きた立体型の心臓モデルになります」
桐谷キャスター
「本当に『生きた』という言葉通り、動いていますが、これはどうしてなんですか？」
奥田雄一さん
「iPS細胞っていうのは、体のいろんな細胞に分化することができます。そして、その細胞を使って人の心臓の細胞を作ってます。ですので、人の細胞と同じように、このように自律的に拍動することができる細胞となってます」
桐谷キャスター
「すごいですね」
直川キャスター
「未来を感じますよね」
■iPS細胞を使った「心筋シート」も展示
桐谷キャスター
「そして、もう一つ、気になるものがあるんですよ」
直川キャスター
「見ていただきたいのは、実用化まであと一歩のところにきている、そんな技術…iPS細胞を使った心筋シートなんです」
桐谷キャスター
「こちらも開いたり閉じたり、生き物のように動いていますけど、これはどういったものなんですか？」
奥田雄一さん
「こちらもですね、先ほど説明したように、人の心臓に近い細胞を使ってますので、自律的に拍動して、羽ばたいたようになっています」
「こちらの心筋シートは、心臓の機能が弱った心臓病の患者さんの心臓にこのシートを貼ることで、心臓の機能を回復させたり、改善させたりするサポートをすることを期待しております。現在、治験は終了しておりまして、厚生労働省の方に承認申請を行っております」
桐谷キャスター
「治験はもう終了されているんですね。こちら承認されれば、心臓移植を必要とされている方がドナーを待たなくても治療できる可能性がありますよね」
「本当にそうですよね。このiPS細胞を開発した山中伸弥教授にお話を伺った時も、“このiPS細胞が治療に役立つことを、とにかく願っている”とおっしゃっていましたが、奥田さんはじめ、本当にたくさんの方の研究者の英知が、まさに詰まってますよね」
■万博で見られなかった人も東京で！一般公開は9日まで
直川キャスター
「その英知を見ようと、子どもたちがたくさん来ていました。『万博では見られなかった』っていう子も、『ここで、東京で見られてうれしい』なんて話をしていました」
「このiPS心臓の展示、次の日曜日（9日）まで、あと数日となっています」