今年は平野部でもクマの出没が相次いでいて、出没件数はすでに直近5年間で最多となっています。

クマはどのような経路で人里へ下りてくるのか。そして出没を防ぐために私たちにできることは。専門家に聞きました。長谷川記者のリポートです。

クマ出没は直近5年間で最多 ドングリ不作で広がる行動域

平野部で相次ぐクマの出没。今年の出没件数はきのうまでに777件。

出没が多かったおととし1年間の件数をすでに上回り、直近5年間で最多となっています。





また、この秋は3人がクマに襲われ、けがをしています。山に生息しているクマはどのように平野部にやって来るのか。20年以上クマの調査に携わってきた専門家は河川敷の林がクマの移動ルートになっていると指摘します。◆富山県自然博物園ねいの里・赤座久明さん「今年みたいにドングリ類ができないと、広い範囲で餌を求めていつもより行動域を広げますよね。だから結局ここが移動ルートになり、日中の隠れ家になって」話を聞いたのは、富山市や立山町を流れる常願寺川の上流。常願寺川沿いは例年クマの移動ルートとなっています。クマが身を隠すのに十分な高さのやぶが河川敷を覆うように下流へと続いています。

クマの出没情報をまとめたマップを見ると、川の近くを中心に離れた場所にも移動していることがわかります。



◆自然博物園ねいの里・赤座久明さん

「昼はここで休憩していて夜になると集落に出てきて。場合によっては、集落の中の空き家の屋敷林みたいなね、ジャングルみたいになっているところでじーっとしている」



今年、平野部で相次ぐクマの出没。

しかし赤座さんはこの状況は想定内だと話します。





◆自然博物園ねいの里・赤座久明さん

「2010年では海岸で夜釣りをしている人が海の中でクマに襲われたっていうそんな被害もありましたよね。その時に比べると常願寺川流域だけを見るとね、まだ今年は下流ではペースが穏やか。これまでの富山県の出没パターンの中に収まっている状況ですよね」

「自己責任で管理しろと言っている場合じゃない」 カキの木の伐採ややぶの管理 中長期で対策を

被害に遭わないためにはどうすればよいのか。

赤座さんはクマをおびき寄せるカキなど不要な果実を取り除くことが重要だと言います。



◆自然博物園ねいの里・赤座久明さん

「短期的に言うと食べ物になるものを除去する。カキの実を全部取ってしまうとか、食べないんなら根元から切り取って、来年以降もここは餌場にならないようにっていう風に作り変える」



出没した場所の多くにはカキの木がありました。



先月26日には南砺市の福光地域で庭のカキの実をとっていた女性がクマにかまれてけがをしました。



◆自然博物園ねいの里・赤座久明さん

「個人が所有する財産は自己責任のもとに管理しなさいっていうのが原則じゃないですか。だけどこの問題についてはもうそういうことを言ってる場合じゃなくって」

県内15市町村のうち、カキの木などの伐採を補助しているのは富山市や立山町など10の自治体です。

このうち砺波市は自治会だけでなく個人も補助の対象にしています。また、上市町は条件付きで町の職員が伐採を請け負っています。



赤座さんはクマの移動ルートとなるやぶの管理とあわせて、行政が中長期的に出没を防ぐ対策を進める必要があると訴えています。



◆自然博物園ねいの里・赤座久明さん

「これもう自然科学の動物の専門家だけの問題じゃなくて地域がどうあるべきかっていう人の生き方の問題なんですよね。これがまた一番難しい。だけど地道にやっていく必要があると思っています」



赤座さんはカキの実の除去や木の伐採を行う際にはヘルメットを着用し、複数人で行うよう呼びかけています。