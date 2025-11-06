「紙一重！“神回避”の瞬間」歩行者の目の前に屋根板落下、「死んだかと」突っ込んできた暴走車をギリギリ回避　トルコ

トルコ北西部の街で目撃されたのは、まさに“紙一重”の瞬間です。

歩道から車に近づく1人の女性。

ふと空を見上げると、2枚の白い板のようなものが落下。

女性との距離はわずか数cmで、間一髪、衝突を免れました。

2枚の板は、道路に止められていたシルバーの車の側面に当たり、道路に広がると、走っていた車は急ブレーキ。

こちらもなんとか衝突は避けたようです。

長さ2メートルほどの板は、どこから落ちてきたのでしょうか。

当時吹いていた強風によって、近くのビルの屋根板が飛ばされ、女性の目の前に落下。

一歩間違えれば、大事故になりかねない瞬間でした。

大けがをした男性が“紙一重”で回避できたという瞬間。

コントロールを失い、暴走した車が店先に突っ込みました。

別の角度のカメラが“神回避”の瞬間を捉えていました。

男性は右手にスマホを持ちつつ、目線の先は暴走車に。

ジャンプすると、暴走車は男性の右足をかすめ、店にぶつかり停止しました。

この事故で男性は右足を骨折。

被害男性は「あの時地面に倒れて、衝突音が聞こえた瞬間、死んだと思ったよ」と当時を振り返ります。

この事故で運転手を含む4人が負傷しましたが、いずれも命に別条はありませんでした。