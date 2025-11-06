「紙一重！“神回避”の瞬間」歩行者の目の前に屋根板落下、「死んだかと」突っ込んできた暴走車をギリギリ回避 トルコ
トルコ北西部の街で目撃されたのは、まさに“紙一重”の瞬間です。
歩道から車に近づく1人の女性。
ふと空を見上げると、2枚の白い板のようなものが落下。
女性との距離はわずか数cmで、間一髪、衝突を免れました。
2枚の板は、道路に止められていたシルバーの車の側面に当たり、道路に広がると、走っていた車は急ブレーキ。
こちらもなんとか衝突は避けたようです。
長さ2メートルほどの板は、どこから落ちてきたのでしょうか。
当時吹いていた強風によって、近くのビルの屋根板が飛ばされ、女性の目の前に落下。
一歩間違えれば、大事故になりかねない瞬間でした。
大けがをした男性が“紙一重”で回避できたという瞬間。
コントロールを失い、暴走した車が店先に突っ込みました。
別の角度のカメラが“神回避”の瞬間を捉えていました。
男性は右手にスマホを持ちつつ、目線の先は暴走車に。
ジャンプすると、暴走車は男性の右足をかすめ、店にぶつかり停止しました。
この事故で男性は右足を骨折。
被害男性は「あの時地面に倒れて、衝突音が聞こえた瞬間、死んだと思ったよ」と当時を振り返ります。
この事故で運転手を含む4人が負傷しましたが、いずれも命に別条はありませんでした。