タレントの益若つばさ（40）が6日までに自身のインスタグラムを更新。新しいヘアスタイルを披露し、1年で8回目のイメチェンしたことを明かした。

「髪の毛変えました」と書き始めた益若。「なんとこの1年で8回目イメチェンしてます。（全部まとめたから見てね）見るたび別人やらせてもろてます。時を戻すことも可能です」と1年で8回イメチェンしたことを明かし、その髪形を披露した。

「この1年どんな40代を迎えようかなーとか考えながら、New益若つばさになりたくて新しい自分を探して1周全部やってみた結果、しっくりくるのがいつものミルクティーベージュのロングでした。笑」と振り返り、「原点にして頂点。昔の自分がもう答え知ってた。凄いや」と原点回帰したことをつづった。

「“細胞から変わる気持ちで挑めばいくつになっても新しい自分になれるし、可愛くなれる！”と分かったのは大きい収穫」とし、「“変わりたい！”って思ったその日からがはじまり。変える時は生活の雰囲気から持ち物から何もかも寄せて変えると楽しい。とことん極めることが大事。話し方、仕草も表情も変えちゃっても良い。人間コスプレ。明日から全部できる。何者にでもなれる。好きにみんなやってくれ」とフォロワーに呼びかけた。

また、前髪について悩んでいるとし、「免許更新あるし悩むなー」とリアルな心境を吐露。「人生100年あるならまだまだ我々は赤ちゃん。周りは周り、自分は自分の感覚は大切に。お互い好きなことして穏やかな気持ちで楽しく生きましょ〜」「私はみんなが楽しく自分らしく生きることを応援してるよー！」と結んだ。

フォロワーからは「天使」「鬼かわ」「AIかと思った」「ミルクティはやっぱり一番しっくり！」「お姫様」「全部似合って」などの声が寄せられた。