タレントのMEGUMI（44）が6日、都内で行われた「2025 中国ドキュメンタリー映画祭 in Japan」映画「名無しの子」（21日公開、監督竹内亮）の完成披露試写会トークイベントに登壇した。

映画祭のアンバサダーを務めているMEGUMI。この日は、映画祭の発起人兼実行委員長でもある竹内監督と共に登壇した。

映画祭では中国で多数の映画賞を受賞したドキュメンタリー作品5本が上映されるが、MEGUMIが注目したのは、北京のエリート女子たちの生き様が描かれた「北京女子婚活戦争」（21）。中国における女性の結婚事情を明かした竹内監督から「ちなみに、婚活はしてるんですか？」と聞かれたMEGUMIは、「いい方がいたら…。でも、結婚はしばらくいいかなと思います」と苦笑した。

続けて「ぶっ込んできますね！」とツッコむと、竹内監督は「メディアの方が多いので、そういう質問聞きたいかなと思って…」と笑みを浮かべていた。

「中国ドキュメンタリー映画祭」は7日から20日まで東京・角川シネマ有楽町にて開催。イベントにはタレントの小島瑠璃子も出席した。