ファミリアの新作雑貨で叶える癒しのおうち時間♡パステルカラーで気分もアップ

神戸発のブランド〈ファミリア〉から、リラックスしたおうち時間を提案する新作ライフスタイル雑貨が登場します。2025年11月13日（木）よりオンラインショップで発売される今回のシリーズは、スカルプブラシやフェイスパックなど、毎日のケア時間を心地よく彩る全5アイテム。優しいパステルカラーとキュートなクマちゃんデザインが、おうちで過ごす時間をもっと楽しくしてくれそうです♡

ファミリアの新作雑貨でおうち時間をリフレッシュ

今回のコレクションは、“忙しい日々の中でほっとひと息つける瞬間を”という想いから誕生しました。

ラインナップは、やわらかなシリコンタイプのスカルプブラシ（3,630円）、洗顔時に便利なヘアバンド（4,950円）、そして水はねを防ぐ**アームバンド（4,950円）など、実用性と癒しを両立したアイテムばかり。

さらに、クマちゃん総柄が愛らしいフェイスパック（880円）や、シェニール織のタオルハンカチ（3,300円）**も登場。

どのアイテムもふんわりとした質感と上品なカラーで、大人の女性の毎日をやさしく包み込みます。

新しい自分時間を楽しむ♡バスタイムを彩るアイテムたち

ファミリア初となる“バスタイム特化アイテム”も要チェック。スカルプブラシは頭皮マッサージやクレンジングに使える柔らか素材で、手のひらに収まるサイズ感も◎。

清潔に保てるよう、使用後の乾燥も簡単です。

ヘアバンド＆アームバンドには、ふんわりボリュームのあるマイクロファイバー素材を採用。

吸水速乾性が高く、洗顔や家事のシーンで活躍します。どれも自分へのご褒美やギフトにもぴったりなデザインです♪

【販売情報】ファミリアオンラインショップでチェック！

販売は**2025年11月13日（木）10:00～**ファミリアオンラインショップにてスタート。当日は各アイテム1色につき1点までの購入制限があります。

在庫がある場合、**11月17日（月）10:00～**オムニサービス（店舗受け取り）も利用可能。その後は順次店頭販売も予定されています。

大切な人への贈り物にも、自分を癒すリラックスタイムにもぴったりな今回の雑貨シリーズ。優しいパステルカラーに包まれて、心ほどけるおうち時間を過ごしてみては？

ファミリアの雑貨で、毎日に“やさしい癒し”を♡

バッグやステーショナリー中心だったこれまでのラインナップから新たに広がる、ファミリアの“大人かわいい”世界。

スカルプブラシやフェイスパックなどの新アイテムが、おうち時間をより特別なひとときへと導きます。

忙しい日常の中でも、自分をいたわる時間を大切に♡ファミリアの雑貨とともに、心安らぐ暮らしを楽しんでみてください。