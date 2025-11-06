【兵庫県】「外湯めぐりとともに、松葉ガニや但馬牛……」“情緒ある温泉街”が魅力の「城崎温泉」とは？
兵庫県豊岡市にある城崎温泉は、約1300年前に道智上人が難病の人々を救うために開いたとされる歴史ある温泉地です。
小説『城の崎にて』の作者・志賀直哉をはじめ、多くの文人墨客に愛された温泉街は、大谿川（おおたにがわ）沿いに柳並木が続き、石造りの太鼓橋がかかる情緒あふれる景観が魅力。浴衣に下駄で7つの共同浴場（外湯）を巡る「外湯めぐり」は、最大の醍醐味（だいごみ）です。
体験型スポットでは、城崎温泉の伝統工芸品を紹介する「城崎麦わら細工伝承館」や、温泉街から車で約10分の場所にある、海の生き物との触れ合いをテーマにしたアトラクションが豊富な水族館「城崎マリンワールド」も人気です。
さらに、足をのばせば、観光スポットとして人気の「出石（いずし）」の城下町にもアクセスでき、名物の出石皿そばを味わうこともできます。
▼温泉街の雰囲気が抜群
「趣のある七つの外湯巡りを浴衣で楽しみながら、色づく柳並木や紅葉した木々が風情ある景色をさらに引き立てる」（60代男性／埼玉県）」
「まるで物語に迷いこんだかのような情緒を感じられます」（40代女性／滋賀県）」
▼食べ歩きグルメも充実
「風情ある温泉街で食べ歩きが充実しているから」（20代女性／大阪府）」
「外湯めぐりとともに、松葉ガニや但馬牛など地元の高級食材を味わえる点が非常に魅力的」（20代男性／静岡県）」
この記事の執筆者：
福島 ゆき
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About NEWSでのライター歴は5年。
(文:福島 ゆき)
「城崎温泉」周辺には何がある？城崎温泉の周辺には、文化的なスポットや体験型施設が豊富です。温泉街の中心にあるロープウェイに乗れば、大師山（だいしやま）山頂から温泉街や日本海を一望できます。また、大師山の中腹にある「温泉寺」は、城崎温泉の守護寺として知られ、歴史散策も楽しめます。
「外湯めぐりとともに、松葉ガニや但馬牛……」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
