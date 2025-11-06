私は昭和38年2月生まれの女性です。働かなくても特別支給の老齢厚生年金はもらえるのでしょうか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、働かなくても特別支給の厚生年金はもらえるのかについてです。
特別支給の老齢厚生年金がもらえる人は、次の要件を満たした人になります。
■特別支給の老齢厚生年金の受給要件
・男性：昭和36年4月1日以前生まれ
・女性：昭和41年4月1日以前生まれ
・老齢基礎年金の受給資格期間（10年）がある
・厚生年金保険等に1年以上の加入期間がある
・生年月日に応じた受給開始年齢に達している
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢は、日本年金機構のホームページで確認できます。
相談者は昭和38年2月生まれの女性とのことですので、厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢年金の受給要件（納付期間10年）を満たしていれば、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。働いていなくても特別支給の老齢厚生年金は受給できます。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
