目黒蓮、「私服と合わせた」ベストジーニスト受賞コーデを披露！ 「前髪おろしてるの珍しくないか？！」
Snow Manの目黒蓮さんは11月5日、自身のInstagramを更新。第42回「ベストジーニスト2025」を受賞したことを報告し、授賞式での様子を公開しました。
【写真】目黒蓮のベストジーニスト受賞コーデ
ファンからは「2年連続受賞おめでとうございます」「目黒くんのために作られた賞じゃないかと勘違いしてしまうくらい似合いすぎてます」「デニム着るとよりメロお兄さんになるの何事」「スタイル良すぎ！」「足長!!」などの声が。また「前髪おろしてるの珍しくないか？！」「前髪下ろしてんの可愛いすぎるよ〜」などの声も寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「スタイル良すぎ！」「足長!!」目黒さんは「ベストジーニスト賞 今年も受賞することができました」とつづり、5枚の写真を投稿。デニムのジャケットとパンツに、総柄のシャツとドット柄のネクタイを合わせています。とてもおしゃれなコーディネートですが「今年も私服と合わせたコーディネートで授賞式に参加させてもらった」とのことです。
2年連続での「ベストジーニスト」受賞2年連続での「ベストジーニスト」受賞となった目黒さん。2024年も授賞式の様子を公開していました。気になった人は、ぜひコーディネートを見比べてみてくださいね。
