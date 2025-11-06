「緊急」ゆうちょ銀行が“フィッシングメール詐欺”に注意喚起！ 個人情報は絶対に入力しないで
ゆうちょ銀行は2025年11月4日、「【緊急】ゆうちょ銀行を騙（かた）るフィッシングメールによる詐欺にご注意ください」と、同行を装った偽のメールやSMSによる詐欺行為が発生していると、公式Webサイトで注意を呼び掛けました。
同行は「当行からメールやSMSで、お客さま情報の入力等をお願いすることはございません」と強調しています。各種サービスのログインIDやパスワード、カード情報などの個人情報は、このような不審なサイトでは絶対に入力しないよう注意を促しています。
ゆうちょ銀行はさらに、「表示上のURL文字列が正規なURLの場合であっても、クリックすると異なるURLへリンクする可能性があります」と警告し、フィッシング詐欺の手口が巧妙化していることへの注意を呼び掛けています。
個人情報は絶対に入力しないでこれらの詐欺メールやSMSは、JP BANKカードに関する客情報の入力を求める内容となっています。メールやSMSに記載されたURLをクリックすると、不審なサイトへ誘導される仕組みです。
表示上は正しいURLでも要注意なお、同行では一部の正規サービスにおいて、客の希望に基づいてURLを含むSMSを送信することがあります。具体的には、ゆうちょコールセンターなど指定の窓口に客が電話し、「お客さま情報の提出等のお願い」のWebページURLの送信を希望した場合に限り、「0120-992-504（ゆうちょダイレクトサポートデスク）」、または「0032-06-9000」からURLを記載したSMSが送信されるとのことです。
