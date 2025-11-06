柏崎刈羽原発の再稼働の是非をめぐって県が行った県民への「意識調査」の結果が公表されました。県は安全対策などの認知度が高くなればなるほど「再稼働の条件は整っている」と答える傾向があると分析しています。



国や東京電力が再稼働を目指す柏崎刈羽原発。「地元の同意」が焦点となる中、花角知事は県民の多様な意見を見極めるとして意識調査を実施し、11月6日、その結果が公表されました。





調査は県内30市町村の6000人と追加で調査した原発から30キロ圏内の自治体の6000人、計1万2000人を対象に実施しています。



「再稼働の条件は現状で整っている」との問いに対して、県全体の調査では「そう思う」は「どちらかといえば」を含めて約4割となる一方、「そうは思わない」は「どちらかといえば」を含めて6割となりました。





原発の立地する柏崎市では「どちらかといえば」を含めて「そう思う」は44パーセント。「そう思わない」は53パーセントとなっています。









また、そのほかの30キロ圏内の自治体では長岡市で「そう思う」が約3割。「そう思わない」が約6割。小千谷市で「そう思う」が約4割。「そう思わない」が約6割などとなりました。



否定的な回答をした人の約3割が安全対策や防災対策の状況が「わからない」と回答。対策の認知度が高くなればなるほど「再稼働の条件は現状で整っている」と答える割合が高くなる傾向にあるということです。



〈原子力安全対策課 金子信之課長〉

「この認知度が低いというところを今後考えなければいけないというのは再稼働うんぬんという問題よりも、もともとあそこにリスクがある以上、私の立場としてはやっていかなければいけないことと認識しています」



県は市町村別の人口に応じた調査を行うため、30キロ圏内の住民を対象に11月7日まで補足調査も行っています。また、知事は原発の視察と周辺自治体との懇談会も予定しています。花角知事は11月14日にも行う原発の視察などを判断材料に自身の考えを表明する見通しです。

