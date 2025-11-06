timelesz・橋本将生が表紙を飾る『Eye-Ai』（ザ・ショット）が11月17日（月）に発売される。

【画像】timelesz・橋本将生、メンバーカラーのピンクが印象的な表紙

英文で日本のエンタメ情報を世界へ発信する雑誌『Eye-Ai』の最新号。今号の表紙を飾るのは、timeleszのメンバー、橋本将生。彼のメンバーカラーであるピンクを基調としたデザインのカバービジュアルが採用されている。

誌面では、橋本が主演を務めるドラマに関するインタビューや、海外から見た日本文化への考え方などを掲載。全12ページの特集では、俳優やアーティストとしての活動を中心に、近年の取り組みや思いを語っている。

また、前号で掲載されたKEY TO LITのライブレポートは読者から好評を受け、今号でも特集として取り上げられる。パフォーマンスごとに焦点を当てたレポートが全9ページにわたって掲載され、ステージ演出や会場の熱気などを英語で紹介している。

『Eye-Ai＋』は、日本の芸能や音楽、文化を英語で紹介する情報誌として、海外ファンや英語学習者の読者層を持つ。今回のVol.13でも、国内外で注目を集めるアーティストやライブのレポートを通じて、エンターテインメントを国際的に伝える内容となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）