11月5日の月は、2025年中で地球から最も近い位置で満月になりました。

【写真を見る】【スーパームーン】2025年中で地球から最も近い位置で満月「もっとも遠い月に比べて視直径が約14%大きく見える」

RSK山陽放送に画像が届きました。

国立天文台によりますと、地球の周りを公転する月の軌道は楕円形をしているため、地球と月との距離は一定ではありません。



さらに、月の軌道は太陽や地球などの重力を受けて刻々と変化しています。このため、地球と月との地心距離は上の図のように変化し、満月や新月のときの距離も、毎回異なります。

もっとも遠い4月の満月に比べて視直径が約14%大きく見えた

国立天文台によりますと、2025年で地球から最も遠い満月は、4月13日でした。今回の満月は、4月13日の満月に比べて視直径が約14パーセント大きく見えるといいます。



しかし、実際の夜空に月を二つ並べて比較することはできないため、その日の月を見ただけで視直径の変化に気づくのは難しいかもしれません。



月の視直径の違いは、上の図のように視直径を調べて作成した絵を並べたり、それぞれの満月を同じ条件で撮影した写真を並べたりして比較すると、よくわかります。

ちなみに、最近、地球に近い満月に対して「スーパームーン」という名称がよく使われていますが、国立天文台によりますと、スーパームーン自体は定義があいまいだということです。