¡Ö²û¤«¤·¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤ËºÆ²ñ¡£¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÂå¤Þ¤µ¤·(68)¡áº´²ì¸©½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ã¥ì¥¢¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºòÌë¤Ï¥Ð¥Ö¥ë¥¬¥à¥Ö¥é¥¶¡¼¥ºKORN¤Á¤ã¤ó¤Î¸Å´õ½Ë¤¤¤Ç´Ý¤ÎÆâ¥³¥Ã¥È¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿!²û¤«¤·¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤ËºÆ²ñ¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹!¥Ò¥í¥ß¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤Ë¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥³¥Ã¥È¥ó¡¦¥¯¥é¥Ö¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¥Ö¥ë¥¬¥à¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Î¥Ö¥é¥¶¡¼¡¦¥³¡¼¥ó¤Î¸Å´õ½Ë¤¤¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¼çÌò¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥¶¡¼¡¦¥³¡¼¥ó¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥ß¤È¤Î¡¢¥ì¥¢¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÂô»³¤Î¿Í¤Ë¤ª²ñ¤¤½ÐÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÊý¡¹¤È¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÆ²ñ¡£³Ú¤·¤¤ÍÍ»Ò¸«¤»¤ÆÄº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤¬¸µµ¤¤À¤Ã¤¿»þÂå¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¤Þ¤¹!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£