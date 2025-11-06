¡Ö¤¨?Ã¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×à¥ì¥¹¥é¡¼Å¾¸þ¡©á¸öÅÄÐÔÌ¤¡¢Æ»¾ì¤Ç¤ÎËÜ³ÊÎý½¬¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖÊ¢¶ÚÇÒ¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤ä¤·¤¿¡×¡ÖMV¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¥»¥ó¥¹¤¢¤ë¤è¤Í¡¼¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ»¾ì¤Ç¸½Ìò¤Î¿Íµ¤¥ì¥¹¥é¡¼¤È¹Ô¤¦¥¥Ã¥¯Îý½¬Æ°²è¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥Ã¥È¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡£¤¹¤ß¤¨¤µ¤ó¤ÎÆ»¾ì¤Ë¤Æ¡£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤ËÅþÃå¤·¤ÆÍ½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤¤Å¸³«!!wow!!!!¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ä³ÊÆ®²È¤¬¡¢¤³¤¾¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤ëÆ»¾ì!!ËÜ³ÊÇÉÌÜ»Ø¤¹Êý¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¤¯¤ë¤·¤«¤Ê¤¤!!!¾Ð¾Ð¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¸µ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Îºä°æÀ¡¹¾¤µ¤ó¤ÎÉ×¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë½À½ÑÆ»¾ì¡ÖRUDOS Brazilian Jiu Jitsu¡×¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¸µWWE¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¸½ºß¤ÏMLW¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥È¡¦¥ê¥É¥ë¤¬¥ß¥Ã¥È¤ò»ý¤Á¡¢¥ì¥¬¡¼¥¹¤ò¤Ä¤±¤¿¸öÅÄ¤¬²ÚÎï¤Ç±Ô¤¤¥¥Ã¥¯¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¯¡¼¤Á¤ã¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¼ºÇ¸å¤Î¾Ð´éÄ¶³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖMV¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÊ¢¶ÚÇÒ¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤ä¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤¤½³¤êÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤¢¤ë¤è¤Í¡¼¡×¡Ö¤¨?Ã¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×¡ÖÅØÎÏ¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£