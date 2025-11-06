三重県亀山市の一部の地域で水道水が茶色く濁り、市による給水活動が行われています。

【写真を見る】水道水が茶色く濁り…約2700世帯に影響 ｢ご飯も作れない｣ 水道管のサビ混入か 給水活動や市営の温泉施設を無料開放 三重･亀山市

水道水が濁っているのは、亀山市阿野田町や菅内町などの一部の地域です。市によりますと水が濁る状態は11月1日から続いていて、亀山市内の約2700世帯に影響が出ているということです。

原因はまだ特定できていませんが、市によりますと水道管のサビが混入しているおそれがあるということです。きょうは市内4か所で給水活動が行われているほか、11月10日までは対象地区の市民向けに、市営の温泉施設を無料で開放しています。



（亀山市民）

「きょうで4日目なので、ご飯も作れない」

「小さい子どもがいる家は、お風呂が濁り水だと入れないので大変だと思う」



水の濁りは徐々に解消しているということですが、亀山市は必要であれば、あす日以降も給水活動を行うとしています。