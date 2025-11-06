ロンドン序盤のドル売りは一服、ドル円１５３．７５付近＝ロンドン為替



ロンドン序盤はドル売りが優勢に推移した。前日のドル高の調整とともに、米チャレンジャー人員削減数の急増が米債利回り低下につながり、ドル売り圧力となった。ドル円は一時153.53付近まで下落。ユーロドルは1.1524付近、ポンドドルは1.3089付近に高値を伸ばした。米１０年債利回りは一時４．１２５％付近まで低下した。



ただ、足元ではいずれの動きも一服している。ドル円は154.70台、ユーロドルは1.1510台、ポンドドルは1.3080台などで推移している。



英中銀金融政策発表を控えて、ポンドは対ユーロなどで買いが入っており、対ドルでも高止まりしている。



USD/JPY 153.74 EUR/USD 1.1514 GBP/USD 1.3082

外部サイト