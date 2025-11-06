俳優の坂口健太郎（34）と子役の小野桜介（12）が6日、都内で映画「盤上の向日葵」（監督熊澤尚人）の公開御礼舞台あいさつに登壇した。

坂口演じる主人公の幼少期を演じた小野。作中で共演シーンはないが、クランクアップ時に初対面したといい、小野は「ちょっと緊張しました」と照れ笑い。司会から「“僕は大人になったらこうなるんだ”と思った？」と聞かれると「こんなイケメンじゃないので…」と謙遜。坂口は「いやいや！」とツッコみつつ「僕も幼少期のシーンはどんな絵になったのか分からなかった。初めて初号を見て“本当に大変だったなぁ”と。幼少期のキツいところを担ってくれていた」と敬意を示した。

小野はこの日が初めての舞台あいさつ。幼稚園の頃に、この日と同じ会場で「ウルトラマン」の映画を鑑賞したそうで「“松竹”というロゴを見たときに“絶対出たい”と思った」と思い出を披露。配給元を立てるコメントに司会も思わず「えらいね〜。ちゃんと気が利いてる」と称賛。

小野は今作の撮影を振り返り「将棋のシーンの後に、将棋の飯島さん（＝栄治八段、映画の将棋監修を担当した棋士）から“すごく将棋が指せていて良かったよ”と言われたときは凄くうれしかったです」と笑顔を見せた。