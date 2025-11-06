毎月やってくる生理に、悩まされている女性も多いことかと思います。特に楽しみにしていたデートの日に、生理がかぶるとテンションが下がってしまいますよね。生理で体調が悪いときに、彼氏がやさしくしてくれたら愛情を感じますが、なかには無神経な人もいるようで……？ 今回は、生理でデートをドタキャンしたときに彼氏の人間性を疑った話をご紹介いたします。

思いやりのない発言

「彼氏ができて数か月、幸せな日々を過ごしていました。そんなある日、次の日がデートだというのに、予定よりも早めに生理が来てしまったんです。私は元々生理が重いので、できるだけ予定日付近はデートの約束をしないようにしているのですが、いつもより早めに来てしまった上に、その月は生理痛もひどくて。残念だけど次の日のデートは予定を変更してもらおうと思って、彼氏に連絡しました。事情を説明すると、彼氏は『え？ 生理ってだけで予定変えるの？』『毎月のことなんだし慣れてるでしょ？』『せっかく仕事を休みにしたのに』と言い始めたんです。彼氏はやさしい人だと思っていたので、こんなことを言われると思わずあ然としましたね……。

どうやら彼氏はドタキャンがすごく嫌いらしくて、予定を変えられたことに腹が立ったみたい。とはいえ彼女の体調を気づかうこともできないなんて、人間性を疑ってしまって一気に気持ちが冷めました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 生理で仕事を休む人もいるくらいなのに、思いやりに欠ける発言ですよね。自分のことしか考えられない男性だと、付き合っていてもストレスを感じてしまうでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。