球団創設90周年となる2025年、NPB史上最速（2リーグ制となった1950年以降）のリーグ優勝を成し遂げた「阪神タイガース」。そんな今シーズンの軌跡を追ったドキュメンタリー映画『阪神タイガース THE OFFICIAL MOVIE 2025 ―栄光の虎道（こどう）―』が、11月14日（金）より全国の映画館で公開決定！

©︎2025「阪神タイガース THE OFFICIAL MOVIE 2025」製作委員会

90周年のメモリアルイヤーに監督を任されたのは、現役時代「火の玉ストレート」と呼ばれた剛速球を武器に、阪神タイガースや大リーグで活躍した名クローザー・藤川球児。投打ともに隙のない戦いで、9月7日（日）にチームとしては2年ぶり7回目となるリーグ優勝を達成！ 就任1年目でのリーグ優勝は90年の球団史上初の快挙となった。

この史上最速の“栄光への道のり”を、阪神タイガースはどのように駆け抜けたのか――。本作では、試合中継映像のみならず舞台裏の映像も交え、藤川監督、そして選手たちの戦いの記録をリアルに描き出す。彼らはその時、何を想い、どう動いたのか？ 監督・選手のインタビューでその真相に迫っていく。

レギュラーシーズン後も横浜DeNAベイスターズとのクライマックスシリーズ・ファイナルステージ、パ・リーグ王者の福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズと、数々の激闘を繰り広げた阪神タイガース。オフシーズンに入り、試合での熱狂が恋しくなったタイガースファンの心をもう一度たぎらせるような、新予告映像が完成した！

新予告編映像 YouTube： https://youtu.be/jbGI_2gpHxg

新映像は藤川監督によるリーグ優勝時の「我々がリーグチャンピオンです！」という高らかな宣言からスタート。室内練習場やベンチでの選手たちの様子を捉えた新たな舞台裏の数々や、「映画館が甲子園に変わる」というフレーズとともに映し出される不動の5番バッター・大山悠輔選手の甲子園での満塁ホームラン映像など、今シーズンのタイガースファンの熱い記憶を呼び覚ますものになっている。

そして今回の新映像で、監督や選手以外に本作を彩る豪華出演者の情報が明らかに！

映画本編にレジェンドOB４名が出演。藤川監督や今年のタイガースを語る！

登場するレジェンドOBは…

前任の監督であり、現在は阪神球団オーナー付顧問を務める、数々の名言を生み出した名将・岡田彰布。

現役時代は“ミスタータイガース”と呼ばれ、その卓越した打撃技術でホームランを量産した、日本プロ野球界を代表する大打者である掛布雅之。

“アニキ”の愛称で親しまれ、闘志溢れるプレースタイルで連続試合フルイニング出場などの世界記録を達成した金本知憲。

そして、勝負強い打撃と巧みなリード、そしてヒーローインタビューでの「必死のパッチ」（「必死で頑張った」という意味の関西弁）というコメントでもファンから愛された矢野燿大。

各々の視点で、藤川監督采配や今年の阪神タイガースについて語る。

©︎2025「阪神タイガース THE OFFICIAL MOVIE 2025」製作委員会©︎2025「阪神タイガース THE OFFICIAL MOVIE 2025」製作委員会

熱狂的“虎党”の俳優・佐藤隆太が本編のナレーションを担当！

様々なドラマ・映画・舞台などで活躍する俳優の佐藤隆太は、以前から熱狂的な阪神タイガースファンであることを公言、様々なメディアや自身のSNSでも発信している。過去には阪神タイガースの選手がキャラクター名のモチーフとなった人気コミックを実写化したドラマ＆映画『ROOKIES』シリーズでも主演の川藤を演じるなど、阪神タイガースとは非常に縁のあるキャスト。ナレーションを務めることは、先日の「newsおかえり」生出演時に発表されているが、今回改めて本作への出演への想い、そして愛する阪神タイガースと虎党たちへの熱いメッセージが到着！

©︎2025「阪神タイガース THE OFFICIAL MOVIE 2025」製作委員会

【佐藤隆太コメント】

阪神タイガースの2025年リーグ優勝記念映画のナレーションを担当させていただくことになり、心より光栄に思っております。

今シーズンのタイガースは、史上最速での優勝を果たし、圧倒的な強さでファンである僕たちを魅了してくれました。

藤川監督にとっては初年度であり、球団創設90周年という節目の年でもありましたが、そのような重圧の中でこれ以上ない結果を残されたことに、ただただ感嘆するばかりです。

映画では、我々が球場やテレビで釘付けとなったあの試合やあのシーンの舞台裏を覗かせてもらったり、監督・選手の皆さんがその瞬間に何を感じていたのかをご本人の口から聞くことができ、僕自身も知っていたはずのシーズンを改めて新たな視点から捉えることができました。

最高のシーズンで僕たちの毎日を豊かにしてくれたタイガースへ、感謝の気持ちを込めて声を吹き込んだつもりです。

主役である監督や選手の皆さんの想いを邪魔することのないよう心掛けながら努めました。

今作の上映期間中はホームグラウンドを甲子園から映画館に移して頂き、これまで共に歩んできた虎党の皆さまと一緒に鑑賞することで生まれる一体感を味わって頂きたいと思います。ぜひ、タイガースの輝かしい軌跡を分かち合っていただければ幸いです。

【作品情報】

ドキュメンタリー映画『阪神タイガース THE OFFICIAL MOVIE 2025 ―栄光の虎道(こどう)―』

ナレーション：佐藤隆太

監督：今村圭介

公開日：2025年11月14日（金）

鑑賞料金：一般2,200円（税込） ／ 高校生以下1,200円（税込）

公式サイトURL： https://tigersofficialmovie2025.toho.co.jp/