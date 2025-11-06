timelesz»ûÀ¾Âó¿Í¡Ö°ì¸À°ì¶ç¤½¤Î¤È¤ª¤ê¡×¼ç±é±Ç²è¤Î¡ÖÄ´ººÊó¹ð¡×¤Ë¾È¤ì¾Ð¤¤
timelesz»ûÀ¾Âó¿Í¡Ê30¡Ë¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢½é¼ç±é±Ç²è¡ÖÅ·Ê¸´ÛÃµÄåÊª¸ì¡×¡Ê½ô¹¾Î¼´ÆÆÄ¡¢12·î5ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤¿Í¾ð¤Ë¸ü¤¤ÃµÄå¤¿¤Á¤¬¡¢Ìõ¤¢¤ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼¯»ùÅç¡¦Å·Ê¸´Û¤ÎºÆ³«È¯ÌäÂê¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£»ûÀ¾¤Ï¥Ð¡¼¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÃµÄå¶È¤â±Ä¤à¼ç¿Í¸ø¡¦±§º´ÈþÏ¡¤ò±é¤¸¤¿¡£¡Ö½é¼ç±é¤Ç¤¹¡£½é¡¢¼ç±é¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¡£³§¤µ¤ó¤Î¸µ¤ËÆÏ¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
±§º´Èþ¤ÏÃµÄå¤À¤¬¡Ö·ë¹½¡¢ÊØÍø²°¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡£³¹¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ò½õ¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÌò¡×¤È¤¤¤¦¡£ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµµ¤òÃµ¤¹¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µµ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡Ë¤¦¤ó¤Á¤á¤Ã¤Á¤ã¤â¤é¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç»£±Æ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Âç¸¶Í¥Çµ¡Ê26¡Ë±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥óÆä¤ÎÂ©»Ò¤òÍ¶²ý¤¹¤ë³÷À¸Ìò¤òÌ³¤á¤¿¹âÅÄæÆ¡Ê32¡Ë¤È¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£¡Ö³¹Ãæ¤òÁö¤ê²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤ËÈô¤Ó¾è¤Ã¤¿³÷À¸¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤È¤«¡×¡£¼ÂºÝ¤Î³¹Ãæ¤Ç¤Û¤Ü°ìÈ¯»£¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç²¿¤È¤«¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Î¡ÖÄ´ººÊó¹ð¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÀª¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤ËÃúÇ«¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢½ÐÈÖ¤Î¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤â°ìÈÌ¿Í¤Î¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¸½¾ì¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö°ì¸À°ì¶ç¡¢¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¾È¤ì¤¿¡£¡Ö¥¨¥¥¹¥È¥é¤ÎÊý¡¹¤âºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤¹¤·¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡Ä¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
timelesz¸¶²Å¹§¡Ê30¡Ë¤â¡¢Æä¤Î·»Ìò¤ÇÍ§¾ð½Ð±é¤·¤¿¡£¸¶¤Ï»£±Æ»þ´Ö2¡Á3»þ´Ö¤ËÂÐ¤·¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬2Çñ3Æü¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÌòºî¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡ª¥µ¥¦¥Ê¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥·¥í¥¯¥Þ¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¡¼¤ò°û¤ßÊâ¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤Æ¤é¤Î»£±Æ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼¯»ùÅç¤òËþµÊ¤·¤¿¡£
»ûÀ¾¤Ï¡Ö¿Í¾ð¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿ºîÉÊ¡£º£¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Å·Ê¸´Û¤ËÂ©¤Å¤¯¿Í¤Î¤¢¤Ã¤¿¤«¤µ¤ò¸«¤Æ¡¢1¤Ä¤Ç¤â²¿¤«»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£±Ç²è¤Ï¼¯»ùÅç¸©¤Ç21Æü¤«¤éÀè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
Ï¡¤ÎÁêËÀ¡¦·òÅÍÌò¤ÎÈî¸åÎËÂÀÏº¡Ê27¡Ë¡¢Æä¤Î¸µÉ×Ìò¤Î¼¼Î¶ÂÀ¡Ê36¡Ë¡¢Å·Ê¸´Û¤ÎºÆ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ëÀ¯¼£²È¡¦ÈÄÁÒÍºÇÏÌò¤ÎÀ¾²¬ùþÇÏ¡Ê79¡Ë¤È¡¢½ô¹¾´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£