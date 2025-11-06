7日から大人気スマホゲーム「Pokémon GO」のリアルイベントが、長崎市内で行われます。

世界各国からの来訪者を迎え入れる準備が、市内各地で進んでいます。

（栗山真乙アナウンサー）

「長崎駅を歩いていると、柱の下にかわいらしいポケモンがいました」

JR長崎駅には、ながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」のイラストや、さまざまなポケモンのパネルが登場。

長崎を訪れた人たちを歓迎しています。

大人気のスマホゲーム「PokémonGO」の大規模リアルイベント「PokémonGOワイルドエリア」。

去年開催された福岡市では、39万6000人がポケモンを捕まえながら探索し、総額42億円以上の地元経済効果をもたらしました。

今回は7日から3日間にわたって、長崎市で開催されます。

（イベント参加者）

「ポケモン好き」

（イベント参加者）

「PokémonGOワイルドエリアに参加しに来た。長崎を巡るという意味でも、大変楽しみにしていたし、PokémonGOで遊べるというのがとても楽しみ」

ポケモン人気は、国内にとどまりません

（イベント参加者）

「アメリカ(から)PokémonGOワイルドエリアのために来た。 このためだけにポケモンを捕まえに来た」

世界各国から、まだまだ多くの人が集まることが見込まれています。

JR九州によりますと、7日の西九州新幹線「かもめ」の下り線の指定席では、満席の便もあり、西鉄バスが運営する福岡と長崎を結ぶ高速バスは、臨時便を運行します。

また PokémonGOを利用していない人にも楽しんでもらおうと、ピカチュウのバルーンや初心者向けのチュートリアルブースなども設置されるということです。

「Pokémon GOワイルドエリア:長崎」は、7日～9日まで開催されます。