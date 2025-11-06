俳優・宮世琉弥の『宮世琉弥カレンダー2026』が12月26日（金）にSDPより発売される。

【画像】宮世琉弥と一緒に旅行気分がテーマのカレンダー

2019年の俳優デビュー以来、映画『恋わずらいのエリー』での初主演を皮切りに、ドラマ「スノードロップの初恋」で連ドラ初主演を果たすなど、注目作への出演が続く宮世。2025年には映画『アンダーニンジャ』、『遺書、公開。』、そして単独主演作『顔だけじゃ好きになりません』が公開されるなど、俳優としての飛躍が止まらない宮世琉弥。アーティストとしても今年1月に国立代々木競技場第一体育館での2DAYSライブを成功させ、TBS系「世界バレー」応援サポーターとしても活躍。俳優・音楽・バラエティとジャンルを超えた活動を展開している。

そんな宮世が今回のカレンダーで舞台に選んだのは、南国・フィリピン。マニラを中心に、水族館や市場、ハーバービューレストランなどでオールロケを敢行。「宮世琉弥と一緒に旅行気分」をテーマに、自然体の表情や飾らない姿が収められている。

表紙は3パターンで展開。白シャツ姿でクールに佇む「通常版」、夕暮れの海辺で落ち着いた表情を見せる「FC限定版」、そして黄色いアロハシャツが印象的な「イベント限定版」と、それぞれ異なる魅力を楽しめる。また、特典カットにはショートパンツ姿で見せる爽やかな笑顔や、フライドチキンを頬張る無邪気な瞬間など、旅先でのリラックスした空気感が詰まっている。

ファンクラブ会員限定の直筆サイン入り版をはじめ、通常版は楽天ブックス、タワーレコードオンライン、HMVなどで購入可能。全4種のオリジナルフォトカード特典も用意されている。

“宮城から世界へ”という名前の由来を体現するように、未来へ向けた一歩を刻んだ本作。俳優・アーティストとして成長を続ける宮世琉弥の「今」と「これから」を感じられる、ファン必携の一冊だ。

©SDP

（文＝リアルサウンド ブック編集部）