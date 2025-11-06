11月13日19時より放送される『ベストヒット歌謡祭2025』（読売テレビ）の、出演アーティスト25組による歌唱曲が発表された。

同番組に13回連続出演となるKis-My-Ft2は、11月4日に発表されたばかりの最新曲「&Joy」をテレビ初パフォーマンス。JO1は、「RUSH」をテレビ初披露する。なにわ男子は、メンバーの高橋恭平がクアトロ主演を務める映画『ロマンティック・キラー』のミラクルテーマソング「Never Romantic」をテレビ初披露予定だ。

乃木坂46は2月に加入した6期生の瀬戸口心月と矢田萌華がセンターを務め、グループにとって40枚目となるシングル「ビリヤニ」をテレビ初パフォーマンス。BE:FIRSTは、ドラマ『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）主題歌「夢中」のピアノバージョンを日本のテレビ初披露。BABYMONSTERは、今年リリースされた「WE GO UP」を日本のテレビ初披露する。

また、同番組でしかみられない一夜限りのスペシャルパフォーマンスもオンエア。ORANGE RANGEは「イケナイ太陽」で、平成を席巻した懐かしのキャラクターと一夜限りのスペシャルコラボレーション。倖田來未は、ラブソング「恋のつぼみ」を全国大会6連覇中の箕面自由学園高校チアリーダー部『GOLDEN BEARS』とコラボレーションパフォーマンスする。

さらに、大阪城ホールから飛び出した歌唱も。アイナ・ジ・エンドは、TVアニメ『ダンダダン』第2期（毎日放送／TBS系ほか）オープニングテーマ「革命道中 - On The Way」を、今年10月にオープンしたばかりの『チームラボ バイオヴォルテックス 京都』の幻想的なアート空間で披露する。さらに同番組初出演の幾田りらが披露するのは、恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。ニュージーランド編』（ABEMA）主題歌の「恋風」。フラワーアーティストの赤井勝が手掛ける、花と緑に包まれた特設ステージでスペシャルパフォーマンスする。

加えて、番組やアーティストの見どころを、今年バズった芸人や動画クリエイターがオリジナルネタと動画で紹介する特別番組『ベストヒット歌謡祭特別編 ヒット曲をバズリ動画で大解剖』を放送。同特別番組では、この番組のためだけに作られたオリジナルネタに、裏配信MCのニューヨークと、『ベストヒット歌謡祭2025』に出演するなにわ男子の西畑大吾、長尾謙杜が大絶叫。さらに西畑と長尾が、ヤジマリー考案のオリジナルゲーム『ヤジマリーの達人』に挑戦するも、まさかの展開に。

同特別番組は、11月8日15時30分より関西地区で放送、11月12日深夜1時35分には関東地区でも放送。11月8日の放送終了後より、TVer等でも配信されるとのことだ。

（文＝リアルサウンド編集部）