WANIMA、＜1CHANCE FESTIVAL＞での「Best you」ライブ映像公開
WANIMAが、9月に地元熊本にて4年連続で開催した＜1CHANCE FESTIVAL 2025＞のライブより、「Best you」（最新EP「Off-Leash」収録曲）の映像を公開した。
「Best you」は、KENTAが「自分を試し続ける青春と、その先に見える希望を描いた曲です。昨日に負けても、ボロボロになっても、それでも“今”をねじ込むように挑み続ける姿勢を歌っています。最後の夏の記憶も、孤独の時間も、すべてが未来を照らす原動力になるはずやから、あなたの中の“Best you”を信じてほしい。そんな想いを込めた歌です。」とコメントしている楽曲。
公開された映像では、2日間で5万人を動員したフェス会場での「Best you」のライブパフォーマンスだけでなく、バックステージの模様も見ることができ、WANIMAメンバーと出演アーティストが交流する様子も盛り込まれている。
■「🔥おっかない🔥」
2025年9月24日リリース
https://WANIMA.lnk.to/OKKANAI
■EP「Off-Leash」
2025年8月27日(水)リリース
https://WANIMA.lnk.to/Off-Leash
▼EP全3曲収録
1 トビウオ
2 Best you
3 MIYASHITA
■＜-BANBOOM NIGHT 2025-＞
11月25日(火) Zepp Haneda（TOKYO）
11月26日(水) Zepp Haneda（TOKYO）
12月04日(木) Zepp Sapporo
12月06日(土) 仙台PIT
12月09日(火) Zepp Nagoya
12月10日(水) Zepp Osaka Bayside
12月18日(木) Zepp Fukuoka
12月22日(月) 熊本城ホール メインホール
各種チケット情報は特設サイトで随時更新中。
https://wanima-live.com/bamboomnight2025/
