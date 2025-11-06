WANIMAが、9月に地元熊本にて4年連続で開催した＜1CHANCE FESTIVAL 2025＞のライブより、「Best you」（最新EP「Off-Leash」収録曲）の映像を公開した。

「Best you」は、KENTAが「自分を試し続ける青春と、その先に見える希望を描いた曲です。昨日に負けても、ボロボロになっても、それでも“今”をねじ込むように挑み続ける姿勢を歌っています。最後の夏の記憶も、孤独の時間も、すべてが未来を照らす原動力になるはずやから、あなたの中の“Best you”を信じてほしい。そんな想いを込めた歌です。」とコメントしている楽曲。

公開された映像では、2日間で5万人を動員したフェス会場での「Best you」のライブパフォーマンスだけでなく、バックステージの模様も見ることができ、WANIMAメンバーと出演アーティストが交流する様子も盛り込まれている。

■EP「Off-Leash」

2025年8月27日(水)リリース

https://WANIMA.lnk.to/Off-Leash ▼EP全3曲収録

1 トビウオ

2 Best you

3 MIYASHITA

■＜-BANBOOM NIGHT 2025-＞

11月25日(火) Zepp Haneda（TOKYO）

11月26日(水) Zepp Haneda（TOKYO）

12月04日(木) Zepp Sapporo

12月06日(土) 仙台PIT

12月09日(火) Zepp Nagoya

12月10日(水) Zepp Osaka Bayside

12月18日(木) Zepp Fukuoka

12月22日(月) 熊本城ホール メインホール 各種チケット情報は特設サイトで随時更新中。

https://wanima-live.com/bamboomnight2025/

関連リンク

◆WANIMA オフィシャルサイト

◆WANIMA オフィシャルX

◆WANIMA オフィシャルInstagram