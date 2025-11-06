timelesz»ûÀ¾Âó¿Í¡¢½é¼ç±é±Ç²è¤Ç¥¨¥¥¹¥È¥é¤Ë¤âÃúÇ«¤ÊÂÐ±þ¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤·¤¿¤À¤±¡×
¡¡8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤Î»ûÀ¾Âó¿Í¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÅ·Ê¸´ÛÃµÄåÊª¸ì¡Ù¡Ê21Æü¤«¤é¼¯»ùÅç¤ÇÀè¹Ô¾å±Ç¡¢12·î5Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£µÇ°¤¹¤Ù¤½é¼ç±éºî¤È¤Ê¤ë»ûÀ¾¤Ï¡Ö½é¼ç±é¤Ç¤¹¡ª¡Ä½é¡¦¼ç¡¦±é¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·²ñ¾ì¤ÎÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ï¥¤¥¤¡Ä¡ªÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë»ûÀ¾Âó¿Í¡õ¼¼Î¶ÂÀ¡õ¹âÅÄæÆ¡õ¸¶²Å¹§
¡¡º£ºî¤ÏÆî¶å½£°ì¤ÎÈË²Ú³¹¡¢¼¯»ùÅç¸©¤ÎÅ·Ê¸´Û¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Å·Ê¸´Û¤ÎBAR¤ÇÆ¯¤¯°ìÊý¡¢³¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯Æü¡¹ÃµÄå¤È¤·¤ÆËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦±§º´ÈþÏ¡¡Ê»ûÀ¾¡Ë¤¬¡¢¥¹¥ê»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅ·Ê¸´Û¥¨¥ê¥¢¤ÎºÆ³«È¯¤ò½ä¤ëµðÂç¤Ê±¢ËÅ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡½¡£º³ºÙ¡Ê¤µ¤µ¤¤¡Ë¤ÊÃµ¤·Êª¤«¤éÂç¤¤Ê»ö·ï¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿¿Í¡¹¤ÎÁÛ¤¤¤ËÇ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿Í¤È¿Í¤Îå«¤È´õË¾¤òÉÁ¤¤¤¿ÃµÄåÊª¸ì¡£
¡¡¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÆÏ¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Î»ûÀ¾¡£ÃµÄåÌò¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃµÄå¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤È²ø¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê°õ¾Ý¡£¤Ç¤â¤³¤Î±Ç²è¤ÏÃµÄå¤È¤¤¤¤¤Ä¤ÄÊØÍø²°¤µ¤ó¡£³¹¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ò½õ¤±¤ëÌò¤Ê¤Î¤ÇÃµÄå¡¢ÃµÄå¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Öµµ¤òÃµ¤¹¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡£ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤¤¤¨¤Ðµµ¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¤¦¤ó¤Á¤ò¤á¤Ã¤Á¤ã¤â¤é¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë»£±Æ¤¬¤½¤ì¤Ç»ß¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ßº£ºî¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ÎÁÇ´é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ººÊó¹ð¡£Â¿¤¯¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤¬¸½¾ìÅþÃå¤Î¤¿¤Ó¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¡Ö¤ª¤Á¤ã¤á¤Ë¤Ä¤Ä¼ç±é¤È¤·¤Æ¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë»ûÀ¾¤Ï¡Ö°ì¸À°ì¶ç¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤ä¤ê¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¤½¤ì¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤È¡Ö¥¨¥¥¹¥È¥é¤ÎÊý¡¹¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ë¤¦¤¨¤Ç¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤¹¤·¡Ä¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¿¤À¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄËÍ¤È¤·¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤·¤¿¤À¤±¡×¤È¤µ¤é¤ê¤È¸ì¤ë¤È¶¦±é¤Î¹âÅÄæÆ¤Ï¡ÖÃË¤Î´Õ¤À¡×¤È´¶¿´¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¶¦±é¤ÎÂç¸¶Í¥Çµ¡¢Èî¸åÎËÂÀÏº¡¢¼¼Î¶ÂÀ¡¢¹âÅÄ¡¢¸¶²Å¹§¡¢À¾²¬ÆÁÇÏ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ï¥¤¥¤¡Ä¡ªÆ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë»ûÀ¾Âó¿Í¡õ¼¼Î¶ÂÀ¡õ¹âÅÄæÆ¡õ¸¶²Å¹§
¡¡º£ºî¤ÏÆî¶å½£°ì¤ÎÈË²Ú³¹¡¢¼¯»ùÅç¸©¤ÎÅ·Ê¸´Û¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Å·Ê¸´Û¤ÎBAR¤ÇÆ¯¤¯°ìÊý¡¢³¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯Æü¡¹ÃµÄå¤È¤·¤ÆËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦±§º´ÈþÏ¡¡Ê»ûÀ¾¡Ë¤¬¡¢¥¹¥ê»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅ·Ê¸´Û¥¨¥ê¥¢¤ÎºÆ³«È¯¤ò½ä¤ëµðÂç¤Ê±¢ËÅ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡½¡£º³ºÙ¡Ê¤µ¤µ¤¤¡Ë¤ÊÃµ¤·Êª¤«¤éÂç¤¤Ê»ö·ï¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿¿Í¡¹¤ÎÁÛ¤¤¤ËÇ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿Í¤È¿Í¤Îå«¤È´õË¾¤òÉÁ¤¤¤¿ÃµÄåÊª¸ì¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ßº£ºî¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ÎÁÇ´é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ººÊó¹ð¡£Â¿¤¯¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤¬¸½¾ìÅþÃå¤Î¤¿¤Ó¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¡Ö¤ª¤Á¤ã¤á¤Ë¤Ä¤Ä¼ç±é¤È¤·¤Æ¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë»ûÀ¾¤Ï¡Ö°ì¸À°ì¶ç¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤ä¤ê¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¤½¤ì¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤È¡Ö¥¨¥¥¹¥È¥é¤ÎÊý¡¹¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ë¤¦¤¨¤Ç¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤¹¤·¡Ä¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¿¤À¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄËÍ¤È¤·¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤·¤¿¤À¤±¡×¤È¤µ¤é¤ê¤È¸ì¤ë¤È¶¦±é¤Î¹âÅÄæÆ¤Ï¡ÖÃË¤Î´Õ¤À¡×¤È´¶¿´¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¶¦±é¤ÎÂç¸¶Í¥Çµ¡¢Èî¸åÎËÂÀÏº¡¢¼¼Î¶ÂÀ¡¢¹âÅÄ¡¢¸¶²Å¹§¡¢À¾²¬ÆÁÇÏ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£