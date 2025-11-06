NAMBA69のko-hey(G, Vo)とROACHのTaama(Vo)。旧知のふたりが2023年1月に結成し、その後、配信リリースを重ねながら、自主企画イベント＜ON FIRE＞をはじめ精力的にライブを続け、ライブハウスシーンで頭角を現してきた4人組ロックバンドが、FIRE ON FIREだ。2025年夏の＜NEW HORIZON FEST＞など多くのフェスに出演して、その存在をアピールしてきたその彼らが、4作目となるEP『SPARK』でいよいよメジャーデビューを飾る。

現在のラインナップは前掲のふたりにSO(B)、RYO(Dr)を加えた4人。ko-hey、Taamaは言うまでもなく、彼らよりも若いSOとRYOも共に、それぞれにライブハウスでキャリアを積んできたプレイヤーだ。このインタビューを読んでもらえれば、バンドとしては新しいものの、決して新人とは言えない4人が新たな始まりにワクワクしていることがわかっていただけるはず。なぜ、そこまでワクワクできるのか。メンバー達の言葉に滲む思いを、ぜひ汲み取っていただきたい。

EP『SPARK』には「メロディックハードコアという大枠の中にいれば何でもあり」とうそぶきながら、その枠をどこまでも広げることに挑んでいるように聴こえる全6曲を収録。「島唄」のメロディックハードコア・カバーも出色の出来だ。11月5日にリリースされる最新EP『SPARK』と、その後の東名阪ツアーをステップにFIRE ON FIREが目指すのは、さらなる飛躍だ。

◆ ◆ ◆

■俺たちもやっぱりステージで

■火を上げるところまで行きたいよねって

──早速ですが、2023年1月に旧知の仲だったko-heyさんとTaamaさんが、“あるタイミングを機に一緒に音鳴らす決意をした”と、いただいた資料には書かれていましたが、結成の経緯をまず教えていただけますか？

ko-hey：厳密に言うと、もうちょい前なんです。2022年10月ぐらいだったかな。そもそもTaamaとは僕がARTEMAをやってた頃からの付き合いだから、もう15年ぐらいになるんですけど。コロナ禍っていう誰も予想していなかった事態になったとき、ROACHはTaamaの判断で一足先に活動を自粛してたんです。僕のほうも2022年8月にNAMBA69の活動が止まり。そんな時、同年代飲み会があったので行ってみたら、他の同年代のバンドマン達がバンドの近況を話しているのを、まだやっているはずのTaamaが寂しそうに見てたんです。

Taama：いや、“俺、話すことが何もねえな”と気づいて、それがちょっとショックだったんですよ。a crowd of rebellionの(宮田)大作にはその前に「ROACHが動けないとしても、曲を一緒に作れるやつ、誰かいないかな？」って話をちょっとしたことがあったんですけど、彼が「Taamaさん、今、相談すべきじゃないですか？」って言うから、“そうだよな”と思って。そうしたら、ko-heyが「なに寂しそうな顔してんだ」と話しかけてきたんで、“そんなふうに言われるのは恥ずかしいな”と思いながら、「バンドをやるってところまで行けるかわからないけど、曲作りか何かを一緒にできるやつ、いないかなと思ってたんだよね」って言ったら、「じゃあ、やろうよ」って言うから、「マジで!?」ってなって。「ko-heyとやるんだったら、やっぱりライブだよね」「ライブをやるってなったらバンドだよね」「じゃあ、やっちゃうか」っていう、その場のノリで結成が決まったんですよ。

ko-hey：で、本当にやるってなって。僕が「どうしても一緒にやりたいドラムがいる」って前のドラムのSHiNを誘ったんです。それが2022年10月とか11月とかで、曲を作り始めたのが2023年1月でした。

──その時はどんなサウンドのバンドをやろうと考えていたんですか？

ko-hey：ROACHをやっていた頃からのTaamaのアーティストイメージに加えて、英語を普通に喋れるという強みがあったんで、もう英詞で。当時、ヘヴィロックというか、メタルコアとラップを混ぜたようなバンドが海外のトレンドになりそうな気配があったから、そういうデモを2曲ぐらい作ったんですよ。そうしたら、最初はTaamaも「こういう歌詞を乗せたい」って考えてくれたんですけど、突然、「何か違うんじゃないか？」って言い出して。

Taama：何かしっくり来なかったというか、ドキドキしなかったんですよ。ko-heyは俺に合わせようとしてくれたみたいですけど、俺がko-heyに乗っかったほうが早いと思って、「せっかくやるんだから、今まで感じたことがないことを感じたほうがおもしろいと思うんだけど」って相談して、それから曲調をがらっと変えて、デモを作っていきました。

Taama (Vo)

──その3ヵ月後、つまり2023年4月には初ライブをやっていた、と。

Taama：無理矢理やりました。その時はまだバンド名も決まってなかったんですよ。

ko-hey：それまでは、“FIRE(仮)”がバンド名だったんですけど、ライブで“FIRE ON FIRE”って発表しました。本当にね、RYOとSOには申し訳ないんですけど、僕とTaamaとSHiNちゃんで集まったとき、『マッドマックス』の話になって、映画の。「俺たちもやっぱりステージで火を上げるところまで行きたいよね」みたいな話から、「じゃあもうFIREじゃね」「いや、FIREじゃいくらなんでもダサすぎるから(仮)にして、追々しっかり考えよう」って突っ走り始めちゃったんです。

Taama：とりあえずライブを一回やりたいから、ライブの日にちを決めて、そこに向かって走り出しちゃったんですよ。

──最初のライブの出来栄えはどうでしたか？

Taama：俺はめちゃくちゃ楽しかったですけど。

ko-hey：SOは見に来てたんですよ。加入はまだ先なんですけど、普通に客として。TaamaはSOの地元沖縄の先輩っていうのもあるし、なんか俺のこともちょっとディグってくれてたらしくて。デモを聴いて、「かっけえバンドですね。Taamaさん遊びにいっていいすか？」って遊び来てて。

SO：めっちゃダイブしました（笑）。

Taama：どうだったの？ 我々の初ライブは。

SO：めっちゃカッコよかったですよ。“とんでもないバンドが出てきた！”って思いました。

ko-hey (G)

──その後、2023年11月にSOさんが加入するわけですが、それはどんなきっかけで？

SO：ライブはめちゃめちゃカッコよかったんですけど、ベースがサポートだったから、“これ、俺が弾いたらもっとカッコよくなるぞ”と思って。「FIRE ON FIREで弾きたいと思ってます」ってTaamaさんに伝えたんですよ。でも、Taamaさんとしても自分の後輩が弾きたがってるからって、簡単に「いいよ」とは言えないじゃないですか。

Taama：だから一回スルーして（笑）。

ko-hey：「SOって知ってるっけ？ “弾きたい”って言ってんだけど、俺的にまだだからいいや」って言ってたよね。

SO：スルーされてたんですけど、2023年7月に当時俺がやってたBubble Babyってバンドで、FIRE ON FIREの自主企画イベント＜ON FIRE＞に出演させてもらったんですね。そのとき、ko-heyさんから「“FIRE ON FIREでベースを弾きたいと思ってる”ってふわっと聞いたけど、それってまだ思ってるの？」って言ってもらえて。俺の中ではもう完全になしになった話だと思ってたんですけど、もちろん弾きたいって気持ちはあったし、その日のライブもめっちゃカッコよかったから、やらせてもらえるならやりたいと思って。その日の打ち上げと後日、ちゃんと話をしてからスタジオに入って、サポートメンバーを経て、正式メンバーになるっていう順番で仲間に加えてもらいました。

──ところで、SOさんがこれまで参加してきたACE COLECTIONもBubble Babyも、ともに歌もののバンドでしたが、現在、FIRE ON FIREでやっているパンク／ハードコア、ラウドロックのバックグラウンドはそもそも持っていたんでしょうか？

ko-hey：むしろスタートがそこだったんだよね。

SO：そうですね、メタルコアとかスクリーモとか。聴いてた音楽も、バンドでやってた音楽もそうでした。そもそもバンドをやりたいと思ったきっかけがマキシマム ザ ホルモンだったんですよ。

──そうでしたか。

SO：20歳ぐらいまでそういうバンドをやっていて、その後、歌もののバンドをやるようになったんですけど、“やっぱりうるさい音楽がいいな”ってなってるタイミングでもありましたね。

──そして、2025年7月からはFIRE ON FIREに専念することになった、と。

SO：はい、専念することになりました。

L to R：ko-hey (G)、Taama (Vo)、RYO(Dr)、SO(B)

──そして、2024年10月にSHiNさんが抜けて、RYOさんがサポートを経て、12月に正式メンバーとなって、現在のラインナップが揃った、と。RYOさんはどんな繋がりから加わることになったのでしょうか？

RYO：繋がりは、まったくなかったですね。

Ko-hey：俺から話しちゃいますけど、前のドラムのSHiNちゃんはプロドラマーとしての活動が忙しくて。たとえば半年後に企画を打とうと思っても、「土日はもう全部埋まってます」って。そう言われちゃうと、SOが正式加入したことも含めて、始動から1年でそこまで持ってきたのに、その先の点が打てなくなる可能性が出てきたぞって。ドラムのことを考えなきゃいけないかもって状況になってたんです。

──なるほど。

ko-hey：それで、懇意にしている渋谷CYCLONEのPAに相談したんですよ、「いいドラマーいないかな？」って。そうしたら、「いますよ。RYOっていうんですけど」って言われたんですけど、「RYOは元々、PET SHOPっていうビートダウン系のハードコアバンドをやってる」って聞いて。ハードコアバンドの方々って、ライフワークとしてバンドをやることも多いじゃないですか。だから、そういうスタンスでやっているドラマーだったら、これから駆け上がって行きたいと考えている俺たちとは足並みが揃わないかも、と思って2ヵ月ぐらい寝かせてたんです。そうしたら、幸か不幸か、その間にRYOもハードコアという音楽は好きだけど、これまでドラマーとしてがんばってきたんだから、ドラマーとして上を目指して……っていう言い方は正しいかわからないけど、もっと夢を見たいと考えるようになったらしいんです。同じ頃、俺らもTaamaとふたりで何人かのドラマーに会ってたんですけど、ハマる人がいなくて。

Taama：ko-heyは判断がめっちゃ早いんですよ。

ko-hey：それは別にここで言わなくてもよくない（笑）？

Taama：会いに行って5分ぐらい喋って、「違うわ」って言うんですよ。どこで判断したんだろう？みたいな（笑）。「どこでジャッジしてんの？」って、俺、真剣に相談しましたもん。一回酷い時があったじゃない？

ko-hey：あー、ちょっといいなと思ってた子がサポートで叩く現場があって。知り合いがいたから、「口説きに行きたい」ってゲストで入れてもらったんですよ。で、ライブが終わってから、その子とちょっと話したんですけど、2〜3分で“あー、わかった”と思って、俺は友達のところに飲みに行っちゃって。あとはずっとTaamaが喋ってたっていう。

Taama：だって、もうすでに“この子じゃない”ってエアがko-heyから出てたけど、もうちょっと話してみないとなって思ったから。

──どこで判断したんですか？

Ko-hey：いや、わからないです。たぶんバイブスですよ。感覚の違いっていうのかな。バンドマンを長くやってると、“こいつバンドマンなのかな？”って思うことがあるんですよ。すっごい極端に言うと、“お金を稼ぐことがメインなのかな？ ちょっと違うかもな”って思った瞬間がその2分の間に二回ぐらいあって。で、俺は友達のところに行ってしまいました。

──そういうことだったんですか。

ko-hey：話を戻すと、そんなわけで、やっぱりドラマーがいないから、「断られるかもしれないけど、試しに会ってみよう」ってRYOに連絡したら、すごく前のめりだったんで、「スタジオに入る前に、一回飯に行かないか？」って誘ったんです。

──そこでko-heyさんはRYOさんに同じバイブスを感じたわけですね？

ko-hey：めちゃめちゃ良かったですね、バイブス。その日、Taamaと俺がバンドのことで真顔の言い争いみたいになったんですよ。空気が悪くなると思って、一回外に出たんですけど、戻ってきたときにRYOが「こういうのがバンドですよね。憧れます」って言ったんですよ。最高だな！って思いましたね。それから1ヵ月ぐらい、SHiNちゃんとスイッチするのに時間があったので、並行しながら、週イチか2週に一回ぐらいスタジオに入ってから、まずサポートで入ってもらって、その後、正式に加入してもらいました。

■音楽に人生全振りしてるので

■常に全力でやってます

──さっきko-heyさんは「これから駆け上がって行きたいと考えている」とおっしゃっていましたけど、そういう気持ちになったのはいつだったんですか？

ko-hey：最初からですね。ただ、そもそもFIRE(仮)ってバンド名から始めてるし、Taamaも俺も暇つぶしにやってると思われてたんですよ。俺たちは最初からめちゃめちゃ本気でやってたにもかかわらず、“ただ楽しくやりたいだけなんでしょ？”みたいに捉えられることが多かったんです。

──最初からめちゃめちゃ本気だったのは、やっぱりNAMBA69、ROACHともに不完全燃焼のまま活動が止まってしまったという思いがあったからですか？

Taama：俺はそうです。20年応援してもらって、コロナ禍が原因とはいえ、最後の点も打てずに終わるっていうのは、自分としては解せなくて。だから、最後に一回だけでもライブをやるとか、最後に何曲か新曲を作りたいとか思ったこともあったんです。だけど、そんなふうに思うってことは、終わりが見えちゃってるってことなんで。“燃えることができない。この気持ちはどうしたらいいんだ？”みたいなのもあって。燃えるってことは、人生を使っちゃうわけじゃないですか。それが本気だと思ってるんで。だから、タイミング的にもすごくよかったんです。駆け上がっていくとか、趣味でやるとかはさておき、自分は“バンドってそういうものだ”っていう認識なんですよ。それが違う温度で見られてるのが逆に最初はびっくりで。そこに対しては、けっこう戸惑いはありましたね。

──ko-heyさんも同じですか？

Ko-hey：うーん、NAMBA69に関しては、まだ未来はあると思ってるんで、そういう意味で現状は不完全燃焼かもしれないですけど、音楽に人生全振りしてる人間なので、常に全力でやってます。

──でも、人生を賭けていろいろな思いを燃やすなら、やっぱりバンドがいいっていう。

Taama：そうですね。

ko-hey：そういう4人が揃ったってことなんで。そのへんRYOとSOにも聞いてやってください。

SO(B)

SO：僕はバンドしかやったことがないから、なんでバンドがいいのかわからないですけど。僕が音楽に初めてのめりこんだ時って、ギターをやりたいとか、ベースをやりたいとか、ドラムをやりたいとかって感覚じゃなくて、バンドをやりたいと思ったんですよ。バンドができるなら、正直、楽器は何でもいいぐらいに思ってました。その中で、たまたまベースを選んだ…って言ったらあれなんですけど、バンドっていうものがすごく好きなんですよ。

──RYOさんはTaamaさんとko-heyさんが言い争いになったとき、“バンドっぽい”と思ったそうですが。

RYO：バンドっぽいというか、“これがマジな人たちなんだ”って思ったというか。マジなバンドの内側を見た気がして、“ハンパねえ、これはやらなきゃ”って思いました。

──RYOさんもやはりバンドがやりたい、と？

RYO：はい、バンドがやりたいですね。

──バンドの、どんなところがいいですか？

RYO：他のメンバーがいると視野も広がるし、自分ひとりでやってたら絶対出てこない考えももらえるんで。ひとりでやるよりもでかい活動ができますよね。

──ここまでやってきて、周囲からの見方もかなり変わってきたんじゃないでしょうか？

Taama：そうですね。いろいろなイベントに呼んでもらえるようになりましたし。暇つぶしでやってるなんて思ってる人はもういないんじゃないかな。

RYO(Dr)

──RYOさんが加わってからそろそろ1年経ちますが、逆にこの4人の関係性はどんなふうに変わってきましたか？

Taama：年齢も違うし歩んできた人生も違うから、いきなりは無理だったかもしれないけど、ライブを重ねながら、ちょっとずつ噛み合ってきたってすごく感じますね。特に今回のEP『SPARK』を作ってみて、それはすごく実感しました。「STAY」って曲を先行配信したんですけど、スタジオで一発目の音を出した時に、“何か今までと違うな”っていうのが体感としてありましたから。言葉にしづらいんですけど、すごくしっくり来たというか、これまでとは違うパワーを感じたので、何かまたここから始まるのかなっていうのは、僕はすごく感じました。

──その「STAY」はベースから始まりますね。

SO：“ついにそういう曲が来た”と、ベーシスト目線では思いましたね。「STAY」を含め、『SPARK』を聴いたとき、全曲に爆発力と言うか、“うわっ、ヤバ！”っていうのを感じました。僕はko-heyさんが作る曲にそういうものをめちゃめちゃ感じるので。もちろん過去作もそうなんですけど、それを『SPARK』から感じてもらえたらうれしいですね。バンドが好きな人は確実に好きなんじゃないですか。

──そんなEP『SPARK』をもって、FIRE ON FIREはVAPからメジャーデビューを飾るわけですが、その意気込みを聞かせてください。

ko-hey：もう今の時代、メジャーとインディーでメリットもデメリットもない、と正直俺は思っていて。むしろ誰とやるかだと思うんですよ。VAPの担当者はこのFIRE ON FIREを立ち上げる前の、とあるプロジェクトの時からの付き合いで、そのプロジェクト後も俺と「何かやりたい」って言ってくれてたんです。だから、一緒にできてうれしいはうれしいですね。

──メジャーデビューだからって、そこまで気負ってはいないぞ、と？

ko-hey：ただ、メジャーデビューを発表して、改めて思いました。“メジャーデビューって言葉はやっぱり強いな”って。反響が大きかったですからね。

──さて、そのEP『SPARK』はどんな作品になったという手応えがありますか？

Taama：さっきも言いましたけど、やっぱり始まった感はありますよね。FIRE ON FIREとして、最初に『IGNITE』(2023年7月発表)ってEPを自主で出したんですよ。発火を意味する『IGNITE』ってタイトルは、FIRE ON FIREってバンド名から連想して付けたんですけど、今回も歌詞を書きながら、“タイトルどうしよう？”って考えてたら、ko-heyが『SPARK』って提案してくれて。それを聞いた時に“感じてることは一緒なんだな”って思いました。始まりを連想させる言葉を、ここでもう一回持ってきたこともそうですけど、この4人のメンバーが揃ってからの初作品ってこともそうだし、メジャーレーベルと契約が決まったこともそうだし、もう一回原点に立つと言ったら早すぎるかもしれないけど、最初の足跡をしっかり残す作品になったのかなと個人的には思ってます。

──全曲の作曲とプロデュースをko-heyさんは、今回の曲を作り始めるときにEPとしてどんな作品を目指したんですか？

ko-hey：“俺が聴いたことない音楽をやる”っていうのは、もう決まってるんですよ、FIRE ON FIREは。なので、変なコードを使ったり、クロマチックスケールでわざとカオティックにしたり、そういうものをふんだんに入れてるのは、けっこうそういう理由で。メロディックハードコアっていうパンクの大枠の中にいれば、何でもいいのかなって思ってます。

──なるほど。

ko-hey：だから「ここはラップなんだよね」って言ったりもするし。5曲目の「CAGE」は、ライブのことしか考えてないんです。1分間、みんなにダイヴしてもらって、最後モッシュで終わる曲が欲しいと思って作りました。

──でも、「CAGE」は今回の全6曲中、ギタープレイが一番フラッシーでメタリックという。

ko-hey：元々ルーツにメタルやメタルコアがあるので、避けすぎているような印象も良くないと思うんですよね。“ko-heyが作ってるのに”みたいに思われるのもイヤなんで。

──そんな「CAGE」も含め、メロディックハードコアの大枠の中にはいると思うんですけど、どの曲もタイプが違うという振り幅も聴きどころになっていると思います。

ko-hey：俺が曲ネタを作ってるんで、俺ばっか喋っちゃって申し訳ないですけど、そこは意識してますね。

Taama：1曲作ったあと、「次はどうしようか？」ってたまに電話が来るから、そういうところは意識してんだなって。

──ko-heyさんが曲を作って、アレンジまでしたデモを受け取って、Taamaさんは歌詞を書くと思うんですけど、リズム隊のふたりはまず何をするんですか？

RYO：デモが送られてきたらめちゃくちゃ聴きます。そして、食らいます（笑）。めちゃくちゃ難しいんですよ。もうデモの段階で死ぬほどカッコいいので、途中から、覚えるために聴くんじゃなくて、普通に好きだから聴いちゃうみたいになっちゃうんですけど。

ko-hey：ありがとうございます（笑）。

──中には、すぐには叩けない曲もあるんですか？

RYO：全曲漏れなく、すぐには叩けないです。だから、『SPARK』の曲もめちゃくちゃ練習しました。

ko-hey：でも、ドラムフレーズはRYOのことを考えて、アレンジしてるんですよ。特にブレイクダウンパートはできるだけダイナミックに作るって決めてます。RYOは絶対そっちのほうが似合うので。もちろん、細かいビートも踏めるんですよ。踏めるんだけど、そういうRYOは見たくないって思ってます。バーン！バーン！しかやらないRYOのほうがカッコいい。

■“この始まりに立つ”という思いがある

■全体的に飛び出していくようなイメージ

──曲が難しいというのはSOさんも同じですよね？

SO：“こんなの弾けるの!?”ってマジ全曲で思うんですよ、最初は。だから、弾けるようになっていくと、“イケてるかも”って勘違いしちゃいます（笑）。でも、それが自信になるんですよ。1曲弾けるようになると、“同じように弾けないと思ってた曲も弾けるようになるだろ”って思いながら挑んで、乗り越えてますね、毎回全曲。

ko-hey：それを言ったら、Taamaも同じように苦戦してますからね。

Taama：元々のキーの限界から2段階ぐらい上まで行っちゃってるんで。今回もちょっと、ワオッ！て感じでした。もう「STAY」なんて大変ですよ。

ko-hey：それもそうだし、英語が喋れるけど別にラップをやってきたわけじゃないから、“ごめんね”って内心で思いながら、「リズム鍛えてもらっていい？」って言っちゃいますしね。

Taama：ko-heyが求めてることがちょっと理解できない瞬間もこれまで何度もあったので、“どう表現してほしいんだろう？”っていうのをレコーディングの時に詰めていくんです。だけど、ko-heyからのリクエストが“誰々のように”ってレベルじゃないんですよ。だから、ずっと試行錯誤しながらやってる感じで。

──でも、いいですね。って他人事だから言っちゃいますけど、それなりにキャリアのある人たちがそのキャリアの上にあぐらをかかずに自分の限界を超えることに挑戦しているのは、ミュージシャンとしても、バンドとしてもすごく健全じゃないですか？

ko-hey：そうですね。SOもよく言ってますけど、FIRE ON FIREの曲って、さらっと聴いたら、そんなに難しそうじゃないけど、かなり難しいんですよ。

──いやいや、さらっと聴いても難しいと思います。

ko-hey：「STAY」なんて、何回転調してるかわからないですからね。メロディーパートはBメロとサビしかないのに、そこでも転調してるという。

──その一方では、エモい「AIN’T NO HERO」のような曲もあって。

Taama：めっちゃいいですよね。ただ、これもめちゃくちゃムズい。でも今回、これまでに比べて、わりとすんなりレコーディングはできたんですよ。前の3枚は考え過ぎてたのかもしれないし、今回わかってきたと思ってはいます。でもたぶん、次の作品でまた崩れるんだろうなとは思いますけどね。3作周期ぐらいで、わからないやつがくるんですよね。

──歌詞には1曲1曲、その曲ならではの物語や感情があると思うんですけど、どの曲にも新たに始めたバンドとともに前に進んでいこうという熱い思いが滲んでいるように感じました。歌詞を書く上で、Taamaさんはどんなことを意識しているんですか？

Taama：その時に思ってることに重きを置こうと思ってます。最初に“こういうふうに5曲に分けたらいいかな”と考えても、結局、すべて崩れちゃうんですよ。だからもう、その時に出てきた音を聴いて、その瞬間に湧いてきた感情に合わせて、思ってることやバンドとして伝えたいこととか、頭じゃなくて体感的にとらえて書くようにはしてます。今回は、“この始まりに立つんだ”という思いが元々あったんで、全体的に飛び出していくようなイメージはありましたね。

──作詞はTaamaさんに任せているんですか？

ko-hey：基本そうですね。漠然としたイメージを伝えることはありますけど、歌詞については音符の数と語感のハマり方だけ、気になるところがあったら言うぐらいです。

──今回、「島唄」のメロディックハードコア・アレンジのカバーもやっていますが。

ko-hey：これ、最高じゃないですか？

──最高だと思います。

ko-hey：あのバッキングで、よく歌の音程を取れるなって思います。

Taama：これもヤバいです。

──2番のAメロ裏のトリッキーなギターのフレージングがすごいことになっていますね。

ko-hey：何やってんですかね（笑）。SOに1音1音教えましたもん、あそこはユニゾンなんで。

──あ、なるほど。

SO：めちゃめちゃ難しかったです。

Taama：俺はフル無視で歌ってます。じゃないと持っていかれちゃうんで。

──それにしても、なぜカバーしようということになったんですか？

Taama：カバーを必ず1曲やらないといけないイベントが去年末にあったんですよ。その時、「「島唄」でいいんじゃないか？」って話になって。で、やってみたらすごく評判が良くて。年明けにスタジオライブをやった時にもう一回やってみたら、みんなめちゃくちゃ喜んでくれて。お客さんがそんなに喜んでくれるなら入れようぜ！ってノリでしたね。

ko-hey：世の中にあるカバー曲って、カバーって言いながらほとんどがコピーだなぁと個人的には思っちゃってて。だから、メロディ以外すべて本気でカバーしました。あとはやっぱりTaamaとSOが沖縄出身っていうのもでかくて。Taamaがカラオケで歌う「島唄」がめちゃくちゃいいんですよ。

Taama：「歌って！歌って！」と言われるんで、もう1000回ぐらい歌ってます。

ko-hey：2000年代前半に青春パンクの方々が、いろいろな歌謡曲をパンクアレンジでカバーしてたじゃないですか。そういうのがリバイバルしてもいいんじゃないか？っていうのは元々思ってたんですよ。最近、04 Limited SazabysがJUDY AND MARYの「mottö」をカバーしてますけど、カバーをやっているバンドがそもそもいない。パンクバンドって、それぐらいの遊び心を持ってたはずなんですよね。

──そんな「島唄」のカバーも含むEPをリリースして、12月14日の東京・渋谷THE GAMEワンマンを含む東名阪ツアー＜MAJOR 1st EP “SPARK” RELEASE PARTY＞を開催します。お客さんはどんなライブを期待していったらいいですか？

Taama：前から後ろまで、めちゃくちゃ自由に楽しんでほしいですね。全員が好き放題に楽しんで、みんなそれぞれ違っても、それがそのまま一個になると思ってるんですよ。それってカオスじゃないですか。あの景色が俺は一番好きだし、FIRE ON FIREが目指してるのも、それ。そういうのが好きなお客さんが集まってきてるとも思ってるので、とにかく自由で、とにかくカオスで熱いっていうのが理想ですね。口角上がってるのに泣いてたりとか、バラードだけど飛んできたりとか、無茶苦茶なんだけど、愛と思いやりがあって、もちろん熱もあってというふうになったらいいなと思いますね。

RYO：記憶が飛ぶぐらいの熱量というか。特にワンマンは、俺らしかいない空間でしか到達できない高揚感というか。それこそFIRE ON FIREだと思うんです。後ろで静かに見てた人もめちゃめちゃ圧倒されて、何が起こったか覚えてないくらいの高揚感にみんなで持っていけたらいいなと思います。

ko-hey：来てくれるお客さんには、ふたりが話してくれたように、とにかく楽しんでほしい。それに加えて、俺たちは未来を見据えないといけないんですよ。だから、通過点っていう言い方をしたら、ドライに聞こえるかもしれないけど、まだまだ道の途中、決して終着点ではないので。しっかりとぶちかまして、“こんなヤバいライブするんだったら、 もっとでけぇところでライブを見たい”って思ってもらえるようなライブにしなきゃいけないと思ってます。

──「未来を見据えないといけない」という言葉が出ましたが、東京公演＜1st ONEMAN SHOW＞を経て、どんなふうにしていこうと考えているのか、最後に聞かせてください。

ko-hey：決まっているものもあるし、これから詰めていくものもあるんですけど、VAPというメジャーレコード会社と握手したことによって、このインタビューも含めて、これまでよりも多くの人に見てもらう機会を作ることができた。確実に、今回のリリースと東名阪ツアーがきっかけになると思ってるんです。だから、話題が途切れないうちに次の点を作ろうと考えてます。その後はどうだろうな。意図的に、ちょっと余白を残しているところもあるんですよ。最近みんな、イベントを打つのが早すぎるじゃないですか。オファーをもらっても、1年後のスケジュールだったりするし、そういう状況を踏まえて、余白を残してるところもあるんです。たとえばVAPが本気を出して、大型フェス出演を決めまくるかもしれないしね（笑）。それはさておきですけど、必ず変わる、いや、変えられると思っているので、期待していただければと思ってます。

取材・文◎山口智男

撮影◎野村雄治

■メジャー1st EP『SPARK』

2025年11月5日(水)発売

VPCC-87293 \1,980(税込)

1. MIND ON FIRE

2. LET IT FLOW ※TV番組『深夜のダイアン』11月度エンディングテーマ

3. STAY

4. AIN’T NO HERO

5. CAGE

6. 島唄 -SHIMAUTA- ※カバー

All Songs Written by ko-hey

All Lylics Writtne by Taama

All Songs Produced ＆Arranged by ko-hey, FIRE ON FIRE

※except M6

●封入特典

・FIRE ON FIREオリジナルラミネートパス ※初回生産分のみ

●購入者特典

・TOWER RECORDS：オリジナルピック

・Amazon.co.jp：メガジャケ

■＜RELEASE PARTY FIRE ON FIRE pre. “ON FIRE” -MAJOR 1st EP “SPARK” RELEASE PARTY-＞

12月06日(土) 名古屋・栄 R.A.D

12月07日(日) 大阪・心斎橋 PANGEA

12月14日(日) 東京・渋谷 THE GAME ※ワンマン

