『Venue101』101回 大感謝SPにSaucy Dog、BE:FIRST、HANAのVTR出演が決定！MCの濱家隆一＆生田絵梨花のコメントも到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月8日にNHK総合で『Venue101 「101回 大感謝SP」』が放送。オンエアに先駆けてMCを務める濱家隆一（かまいたち）と生田絵梨花からコメントが届いた。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

INI「Present」

KiiiKiii「I DO ME」

NiziU「♡Emotion」

マカロニえんぴつ「ハナ」

※アーティスト名五十音順

【トーク出演】

日向坂46 （金村美玖、上村ひなの）

【VTR出演】

ガウル（IVE）、 Number_i 、Saucy Dog、BE:FIRST、HANA

また、番組内で実施される番組を盛り上げてくれたアーティストに“感謝状”を贈呈するVTR企画に、すでに発表されているNumber_i、IVE・ガウルに加え、Saucy Dog、BE:FIRST、HANAが出演することが決定した。

そして、日向坂46からスタジオトークゲストとして、金村美玖と上村ひなのの出演が決定。ふたりの思い出に残る出演回について、エピソードを語る。

2022年に番組発ユニットとしてデビューした、MCふたりによる“ハマいく”の名場面もお届け。

大きな話題となった最初の楽曲「ビートDEトーヒ」は、2023年の紅白パフォーマンス映像に加え、今をときめくダンスグループを中心に、総勢326名のアーティストが参加したダンス企画の映像もお届け。

さらに、今年10月にフジテレビで放送された『FNS鬼レンチャン歌謡祭』の現場に『Venue101』のカメラが潜入。SNSでも話題となった“あの演出”の裏側に迫る。

その他、生放送ならではのトーク中に起こった“ハプニング名場面”も紹介。名物コーナー「COMING UP」や、あらたな企画「Menu101」も特集もオンエアされる。また、“もう一度観たいパフォーマンス” を募集する視聴者リクエストの受付も期間延長となった。その他、番組詳細はオフィシャルサイトで。

■番組情報

NHK総合『Venue101 「101回 大感謝SP」』

11/08（土）23:00～23:45

※NHK ONEで同時配信、1週間見逃し配信

司会：濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花

ナレーション：服部伴蔵門

■関連リンク

「もう一度見たいライブパフォーマンス」への回答はこちらから

https://www.nhk.jp/g/ts/WX1N9WR8GY/blog/bl/p7x4Gzaqg7/bp/p41g1KqrwM/

『Venue101』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/venue101