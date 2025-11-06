寒さが本格化し、空気の乾燥が気になる方も多いのではないでしょうか。



お肌の乾燥対策は人だけでなく、ペットも大切です。



ハンドクリームならぬ「肉球クリーム」が人気です。



室内やお肌を潤す加湿器に、手や指のケアも大切な季節になってきました。



（向山記者）「葉も色づき寒くなってきたこの時期。乾燥が気になる方も多いと思いますが、みなさんどのような乾燥対策をされているのでしょうか」





（マチの人）「乾燥対策は顔は乳液とか化粧水をつけているのと、ハンドクリームは結構塗っています」（マチの人）「洗濯物は乾燥機に入れないで干すのを徹底して。そうすると部屋の湿度も上がってすぐ乾くので、肌にもいいのかなと思っています」

札幌市内の雑貨店です。



（ハンズ札幌店 佐々木裕加さん）「こちらが加湿器のコーナーでございます。ことし人気なのはデザイン性のあるおしゃれなものだったり、コンパクトで小さいものが非常に人気があります」



季節が変わり始めた１０月中旬から加湿器が売れているといいます。



そして、乾燥対策として欠かせないのがハンドクリームです。



２０２５年の人気は、手のひらサイズの「ミニタイプ」。



少しずつ様々な香りなどを楽しむことのできるのが選ばれる理由です。



さらにこんな優れものもー



（向山記者）「こちら塗ったあとにすぐにスマホが触れるクリームなんですが、実際につけるとすっとのびます。べたつかないのですぐにスマホやパソコンが触れそうです」

そもそもなぜ冬は乾燥しがちになるのでしょうか。



気温が下がると、空気中に含むことができる水分量が少なくなります。



そのため、同じ「湿度５０％」でも寒い冬は空気中の水分量が少ないため乾燥してしまうのです。



そして、冬の乾燥は人だけではありません。



（向山記者）「この時期わんちゃんにも乾燥対策が必要ということで、こちらには保湿ケアの商品がずらりと並んでいます」



（飼い主）「やっぱり部屋乾燥しますよね。少しでも肌良くしようとか話したりする。人間と一緒ですよ」



実は、イヌにとってもこの時期は夏の紫外線ダメージに加え、人と同じように乾燥しがちになり対策が必要です。

こちらのペットショップで人気なのは、韓国ブランドのケア商品です。



これは乾燥や赤み、毛玉などに栄養と潤いをチャージするというスキンケアミストです。



（ペットワールドプロックス屯田店 鏡原芽伊さん）「ブラッシングをすることで皮膚の健康を保つ。一緒に使うと被毛や皮膚に保湿成分が浸透していく」



そして、こちらは肉球クリームです。



アスファルトの上を歩くことでの摩擦や、この時期の乾燥からくる肉球のひび割れや痛みに、べたつきの少ないタイプが人気です。



（ペットワールドプロックス屯田店 鏡原芽伊さん）「寒くなってくるとわんちゃんの皮膚の刺激があったり、湿度が低いと人と同じように乾燥しだしてしまう。気をつけていただけるとわんちゃんも健康に過ごしてもらえるかと」



乾燥が気になり始めるこの季節。



人もペットも自分に合った対策で冬を乗り越えたいものです。