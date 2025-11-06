本日の【自社株買い】銘柄 (6日大引け後 発表分) 本日の【自社株買い】銘柄 (6日大引け後 発表分)



○いちご <2337> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.6％にあたる1520万株(金額で50億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月7日から26年5月31日まで。



○味の素 <2802> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.09％にあたる3000万株(金額で800億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は12月1日から26年11月30日まで。



○ダイワボウ <3107> [東証Ｐ]

発行済み株式数の8.18％にあたる787万7432株の自社株を消却する。消却予定日は11月28日。



○クスリアオキ <3549> [東証Ｐ]

発行済み株式数の9.02％にあたる948万0700株の自社株を消却する。消却予定日は11月20日。



○参天薬 <4536> [東証Ｐ]

発行済み株式数の5.8％にあたる1980万株の自社株を消却する。消却予定日は11月28日。



○オービック <4684> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.36％にあたる600万株(金額で300億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月7日から26年3月31日まで。うち60万株を11月7日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で取得する。



○ファルコＨＤ <4671> [東証Ｓ]

発行済み株式数の1.8％にあたる20万株の自社株を消却する。消却予定日は11月28日。



○ＺＡＣＲＯＳ <7917> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.5％にあたる182万株(金額で20億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月7日から26年6月30日まで。



○長瀬産 <8012> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.35％にあたる350万株(金額で80億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は12月8日から26年1月31日まで。



○紙パル商 <8032> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の7.97％にあたる1000万株(金額で75億8000万円)を上限に、11月7日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。今回取得した全株と保有する3000万株を11月28日付で消却する。



○浜丸魚 <8045> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の7.85％にあたる50万株(金額で5億5200万円)を上限に、11月7日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○日テレＨＤ <9404> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.28％にあたる330万株(金額で100億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月7日から12月30日まで。うち230万株を11月7日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で取得する。今回取得した全株を26年1月30日(予定)に消却する。



［2025年11月6日］



株探ニュース

