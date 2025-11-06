ホロライブ・風真いろは、自身と同じ“病気”を患ったリスナーにエール 感動の声続出「頼もしくてあたたかいのよ」
「ホロライブ」6期生の風真いろはさんが、6日までに人気ゲーム『エスケープ フロム ダッコフ』の実況を配信。自身と同じ病気を患ったリスナーからスパチャで届いた報告にエールを送り、ファンを感動させている。
【動画】同じ“病気”を患ったリスナーに心強いエールを送るいろはさん（2：52：40ごろ）
いろはさんは2024年、精神的な要因で声が出なくなる“心因性失声症”を患ったことを公表。現在も検査と薬の治療は続けているものの、配信では以前と変わらぬスムーズなトークを披露している。
3日に行われた配信「【エスケープ フロム ダッコフ】あひるかわいい（ひよこの絵文字）←これひよこ【風真いろは／ホロライブ】」では、いろはさんと同じく心因性失声症を患ったリスナーが登場。「先日、数ヵ月ぶりに声が出ました」とスパチャで回復の報告を寄せた。
同じ苦しみを経験したいろはさんは、このスパチャに「マジでおめでとうございます」と心から祝福。さらに「声が出るようになるまでの薬もきついし、声が出てからも大変」「でも諦めないでほしい。ソースはござる（いろはさんの一人称）。ちゃんと薬を飲んで、お医者さんの言う通りにしていけば何とかなる！ っていうのを心に持って」と、実体験に基づく力強いエールを送った。
これを聞いたほかのリスナーからは、「本当によかったなぁ…」「“ソースはござる”って言葉に隊長の強さと優しさを感じました」「これは紛うことなきイケメンござるさん」「いろは殿のまっすぐな強さは、頼もしくてあたたかい」「“ソースはござる”の心強さよ」など、温かい声が相次いだ。
引用：YouTubeチャンネル「Iroha ch. 風真いろは - holoX -」
