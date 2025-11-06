SM ENTERTAINMENT発アーティストの日本活動をマネジメントしてきたSM ENTERTAINMENT JAPANから、第一号となるガールズグループ『GPP（ジーピーピー）』がアーティストデビューすることが決定した。12月16日（火）には先行デジタルシングル「Bring it Back」がリリースされる。

GPPはオーディション番組出身者、トップダンサー、女優、モデルなど多岐にわたるバックボーンを持つ平均年齢21歳の日本人8人が、K-POP直伝の約1年半に及ぶ超過密かつ徹底的なトレーニングを受けて誕生したグループ。

グループ名の「GPP（ジーピーピー）」は、「G：限界突破（Genkai toppa）」と「PP：Paper Plane（紙飛行機）」を意味する。幾度となく試練を受け折り目をつけられ（経験を重ね）ながら、力強くどこまでも遠くへ飛んでいく「紙飛行機」のように、常識を打ち破り、日本の音楽シーン、そして世界へ飛び立つという彼女たちの強い覚悟と挑戦を体現した名称となっている。

プロデュースには、25年間にわたりSM ENTERTAINMENTで、東方神起、SHINee、少女時代、f(x)、EXO、Red Velvet、aespa、RIIZEなど、SM ENTERTAINMENTを代表するアーティストのパフォーマンスディレクターを務め、現Keens代表取締役のシム・ジェウォン氏と、SM ENTERTAINMENTの4人組ロックバンド TRAXのジェイ・キム氏が参加。シム氏は最近では、aespa東京ドームコンサート「SYNK:HYPER LINE」の総合演出や、Red Velvetアイリーンの1stアルバム「Like A Flower」のプロデュースパートナーとしても知られている。

また、そんな彼女たちのデビューへの軌跡に密着し、始まったばかりの夢への道筋を描くドキュメント番組『GPP Fly 〜崖っぷち紙ヒコーキのテイクオフ〜』が2025年11月29日（土）深夜25時よりBSフジで放送される。番組では世界水準のパフォーマンスへ到達するための汗と涙のトレーニングや、デビューへの道のりに密着。パーソナルインタビューでメンバーの素顔に迫る。本放送ではスタジオMCにベッキーを迎え、豪華スタジオゲストとともにGPPを温かくモニタリングしながらざっくばらんにトークを展開予定だ。

BSでの放送後にはTVerとFODでの見逃し配信と、12月よりフジテレビでも再放送される。それに先駆けてGPPオフィシャルYouTubeチャンネルにて、11月14日（金）20:00に#1が配信スタートする。

GPPは2026年1月14日（水）には、1stシングル「Bring it Back」をリリースしメジャーデビューする。

表題曲「Bring it Back」は、 “音楽を視覚で拡張するチーム”というGPPのモットーに沿い、壮大な世界観を感じられる、Drum & Bass、EDM、Dubstep、Urban、HipHopなどさまざまなジャンルを融合させたキラーチューンとなっている。

「Bring it Back」デジタルリリース前夜の12月15日（月）にはGPPの初お披露目となる決意表明を込めた＜GPP Debut Showcase Live＞も都内某所で開催される。歴史的デビューを目前に控えるGPPの一夜限りのスペシャルパフォーマンスを目撃してほしい。

■1st Single「Bring it Back」

2026年1月14日(水)発売

商品予約リンク：https://gpp-fly.lnk.to/bib_CD 品番：初回限定盤：WPCL-13731 / 通常盤：WPCL-13729

価格：初回限定盤(CD＋ブックレット)：\2,750(税込) / 通常盤(CDのみ)：\1,650(税込)

CD収録内容：「Bring it Back」 「Motivation」 「Buzz Down」 ※初回限定盤・通常盤共通

ストア別単品購入特典：

・ワーナーミュージック・ストア：A3サイズポスター1枚

・タワーレコード (タワーオンライン含む)：トレカ1枚(全8種よりランダム1枚)【A絵柄】

・楽天ブックス：トレカ1枚(全8種よりランダム1枚)【B絵柄】

・HMV (@Loppi・EC含む)：トレカ1枚(全8種よりランダム1枚)【C絵柄】

・セブンネットショッピング：缶バッジ（全8種よりランダム1種）

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・その他一般店・オンラインショップ：ポストカード

■ドキュメント番組『GPP Fly 〜崖っぷち紙ヒコーキのテイクオフ〜』

GPPオフィシャルYouTubeチャンネル：2025年11月14日(金)20:00配信開始

配信リンク：https://www.youtube.com/@gpp_fly_official BSフジ：2025年11月29日(土)25:00放送開始

番組名：BSフジ『GPP Fly 〜崖っぷち紙ヒコーキのテイクオフ〜』

放送日時：11月29日（土）25：00〜26：00 を初回放送とし、以降月一回60分放送で全5話

（後日フジテレビにて再放送予定）

番組配信： 放送終了後、TVer・FODにて配信予定

放送内容：スタジオゲストたちが自由にコメントしながら、始動して間もないGPPの密着ドキュメントを温かく見守る。

出演者：

【スタジオ】番組MC ベッキー

1回目ゲスト 近藤春菜

※2回目以降のゲストは随時発表

【スタジオ】GPP

YouTube配信：11月14日（金）20：00〜ドキュメントパート（出演はGPPのみ）を放送に先駆けてGPPオフィシャルYouTubeにて前後編に分けた動画を先行配信

※月に2回、第2.第3金曜日20:00公開予定

https://www.youtube.com/@gpp_fly_official

■＜GPP Debut Showcase Live＞

2025年12月15日(月)都内某所 1st CDシングル「Bring it Back」を初回限定盤(CD＋ブックレット)＋通常盤(CDのみ) の2枚をセットでワーナーミュージック・ストアよりご購入いただいた方より、抽選でデビューの”目撃者”としてショーケースライブへご招待します。

日程： 2025年12月15日 (月) OPEN 17:30 / START 18:30

場所：都内某所（当選者のみにご案内）

応募期間：2025年11月6日(木) 18:00〜11月30日(日) 23:59

当落発表：2025年12月4日(木) 19:00頃

販売サイト：ワーナーミュージック・ストア https://store.wmg.jp/collections/gpp/products/5851 ※上記以外のサイトではご応募できませんのでご注意ください。

特典：当日、会場にてGPPのメンバーによる“直筆お客様のお名前”＆“直筆サイン入り”スペシャルカードを入場時にお渡しいたします。

※全席指定席となります。

※イベント会場はご当選者の方にのみご案内いたします。

※イベントは最大60分を予定しております。

